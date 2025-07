Бренд не поделили: «Байкал акве» запретили Legend of Baikal, а конкуренту — разрешили

Производитель воды Legend of Baikal, компания «Байкал аква», снова пошёл в Патентную палату, заметил Shopper’s. На этот раз — чтобы оспорить регистрацию задуманного им же бренда, но теперь в чужих руках. Право на Legend of Baikal для алкоголя получил конкурент — компания «Байкал». Хотя самой «Байкал акве» Роспатент годами отказывал под предлогом «путаницы потребителя».

Бренд один, заявители разные — и два решения

Ирония в том, что сама «Байкал аква» уже пыталась застолбить Legend of Baikal для водки, виски, джина, настоек и прочего алкоголя — и получила отказ. Компания производит питьевую воду Legend of Baikal, и на нее оформлен товарный знак для воды и безалкогольных напитков. Но Роспатент решил, что нейминг слишком похож на уже зарегистрированные бренды алкоголя Baikal, Baikal Deep & Ice и другие, принадлежащие другой компании — «Байкалу». Мол, потребители решат, что всё принадлежит одному производителю. Суд позже согласился с мнением Роспатента: расширять ассортимент под именем Legend of Baikal компании «Байкал аква» не позволили.

Путь к регистрации лежит через чужую отмену

Но теперь ситуация курьёзная — конкурент «Байкал» как раз получил права на Legend of Baikal для пива и другого алкоголя, хотя «Байкал акве» в аналогичной заявке отказали. Юристы предполагают, что компания пытается обжаловать это решение, чтобы расчистить путь для собственной заявки. Ведь если чужой товарный знак аннулируют — шансы зарегистрировать свой возрастут. Правда, Роспатенту придётся объяснить, почему в 2021 году Legend of Baikal для водки был «слишком похожим», а в 2024-м для пива — уже нет.

За брендом — алюминий

ПК «Байкал аква» принадлежит структуре, на 99% контролируемой «Эн+ тепло Волга» — дочкой холдинга «Эн+», крупнейшим акционером которого является Олег Дерипаска. По сути, спор идёт не просто за имя, а за право на экспортно-звучащий бренд, который уже работает на полке — и теперь может расшириться на алкоголь.



Фото на обложке: Unsplash