К 2028 году 80% fashion-рынка уйдёт в онлайн — выживут только гибкие и кастомные

«Яндекс Реклама» и Lamoda выяснили: 70% fashion-брендов в ближайшие три года усилят цифровые каналы – будут дорабатывать сайты, приложения и осваивать маркетплейсы. И это логично: 55% покупателей уже не ходят за одеждой в офлайн, а 15% еще держатся за примерочные. INFOline прогнозирует, что к 2028 году 80% модного рынка уйдёт в онлайн.

Онлайн спасает от офлайн-кризиса

Каждый пятый бренд в 2024-м схлопнул продажи, но 57% независимых игроков всё же выросли – через гибкость. 23% расширили ассортимент, 22% зашли в новые каналы, а 44% выпускают эксклюзивы для маркетплейсов. Например, на «Яндекс Маркете» теперь можно выкатывать премиум-коллекции – там даже сервис Ultima для этого сделали.

Уникальность — новая скидка

Половина компаний держит единые цены везде, а 36% хитрит – дешевле там, где выгодно. Но демпинг уже не в тренде: 89% верят, что клиенты платят за уникальность. И правда – 40% покупателей строго за «свои» марки, а 20% доплатят за ручную работу или эксклюзив.

Деньги у 36+, реклама — у Gen Z

Lamoda заметила: люди 36-60 лет тратят больше молодежи, но реклама до них почти не доходит – таргетят в три раза реже. Может, зря? Ведь только 25% готовы отказаться от любимого бренда, даже если придётся искать скидки или брать в рассрочку. А вот молодежь капризнее – ей подавай инновации и идеальный сервис.

E-commerce растёт, но Lamoda верит в силу живого контакта с клиентом

«Тенденция смещения в сторону онлайн-каналов действительно набирает обороты: рост e-commerce ускорился за счёт удобства, широты ассортимента и возможностей площадок по созданию уникального опыта и применению персонализации. Несмотря на это, в Lamoda мы по-прежнему верим в офлайн и активно развиваем омниканальность. Физический контакт с потребителем остаётся важным для установления эмоциональной связи с брендом. Мы верим, что выиграют на рынке те игроки, которые смогут правильно использовать все каналы под свою стратегию выстроить “умную омниканальность” — когда онлайн и офлайн не просто каналы продаж, а элементы уникального клиентского опыта», — прокомментировал Евгений Богданов, директор департамента по управлению категорией товаров «Одежда».

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