Microsoft приостанавливает продажи товаров и услуг в России

Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации на Украине, сообщается на сайте компании.
Американская IT-корпорация Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и услуг в России на фоне российской спецоперации на Украине. «Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — говорится в заявлении.
Microsoft осудила спецоперацию России и выразила поддержку Украине. «Кроме того, мы работаем в тесном сотрудничестве с правительствами США, Европейского Союза и Соединенного Королевства, и мы останавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями правительства о санкциях», — заявили в компании.
Компания добавила, что предпримет дополнительные шаги по мере дальнейшего развития этой ситуации.
Ранее о приостановке работы в России сообщили производители процессоров Intel и AMD, разработчик софта для строительства и машиностроения Autodesk, а также производитель сетевого оборудования Cisco.
Фото на обложке: Volodymyr Kyrylyuk /
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