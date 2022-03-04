Microsoft приостанавливает продажи товаров и услуг в России

Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации на Украине, сообщается на сайте компании.

Американская IT-корпорация Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и услуг в России на фоне российской спецоперации на Украине. «Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — говорится в заявлении.

Microsoft осудила спецоперацию России и выразила поддержку Украине. «Кроме того, мы работаем в тесном сотрудничестве с правительствами США, Европейского Союза и Соединенного Королевства, и мы останавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями правительства о санкциях», — заявили в компании.

Компания добавила, что предпримет дополнительные шаги по мере дальнейшего развития этой ситуации.

Ранее о приостановке работы в России сообщили производители процессоров Intel и AMD, разработчик софта для строительства и машиностроения Autodesk, а также производитель сетевого оборудования Cisco.

Фото на обложке: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock