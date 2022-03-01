Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские банки под санкциями не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские банки, которые попали под блокирующие санкции, будут лишены возможности выпускать новые карты Visa и Mastercard.

Российские банки под санкциями не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

При этом уже выданные карты продолжат работать внутри РФ. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Национальную систему платежных карт (НСПК).

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украины. После этого США и другие страны ввели «блокирующие» санкции против ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», банка «Открытие», «Промсвязьбанка», банка «Россия». Картами международных платежных систем указанных кредитных организаций теперь нельзя расплатиться за рубежом, в России уже выпущенные карты будут работать.

«Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно», — сообщили в НПСК.

Отмечается, что средства всех клиентов банков на счетах сохранены, а все операции доступны. 

Клиенты банков могут проводить все доступные операции по картам платежной системы «Мир», добавили в НСПК. Держатели «Мира» также могут использовать для платежей сервис Mir Pay для смартфонов на базе Android с поддержкой NFC-технологии.

Список всех российских банков, попавших под санкции:

  • Сбербанк
  • ВТБ
  • «Альфа-Банк»
  • «Газпромбанк»
  • «Новикомбанк»
  • «Совкомбанк»
  • «Открытие»
  • «Промсвязьбанк»
  • Банк «Россия»
  • «Индустриальный сберегательный банк»
  • «Черноморский банк развития»
  • «Генбанк»
  • ВЭБ. РФ

Ранее ЦБ РФ также сообщил, что карты банков группы ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка», «Открытия» не будут работать с сервисами Apple Pay и Google Pay. При этом стандартная контактная или бесконтактная оплата по пластиковым картам эти банков доступна в полном объеме на всей территории России.

Ранее 1 марта Visa выразила готовность соблюдать все санкции, которые будут вводиться против России. Mastercard также сообщила об исполнении санкций.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Главные новости для бизнеса 28 февраля: экстренный рост ключевой ставки, санкции и взлом сайтов российских СМИ
  2. 2 Bloomberg: страны Запада наложат аресты на яхты и недвижимость российских миллиардеров
  3. 3 Mastercard отключила несколько российских банков от своей платежной системы из-за санкций
  4. 4 Игра: представьте себя в роли бухгалтера, руководителя бизнеса или сотрудника
  5. 5 Россия заняла второе место в рейтинге стран по доле женщин в бизнесе – между Ганой и Угандой

ВОЗМОЖНОСТИ

01 марта 2022

SberStudent и Stanford Online

01 марта 2022

Программа развития предпринимательских талантов SberZ

01 марта 2022

Impact Team 2050

01 марта 2022

«Спринт» от ФРИИ и Минцифры

01 марта 2022

PR-премия для МСБ «Громче!»

Все ВОЗМОЖНОСТИ