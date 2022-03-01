Российские банки под санкциями не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

Российские банки, которые попали под блокирующие санкции, будут лишены возможности выпускать новые карты Visa и Mastercard.
При этом уже выданные карты продолжат работать внутри РФ. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Национальную систему платежных карт (НСПК).
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украины. После этого США и другие страны ввели «блокирующие» санкции против ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», банка «Открытие», «Промсвязьбанка», банка «Россия». Картами международных платежных систем указанных кредитных организаций теперь нельзя расплатиться за рубежом, в России уже выпущенные карты будут работать.
«Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно», — сообщили в НПСК.
Отмечается, что средства всех клиентов банков на счетах сохранены, а все операции доступны.
Клиенты банков могут проводить все доступные операции по картам платежной системы «Мир», добавили в НСПК. Держатели «Мира» также могут использовать для платежей сервис Mir Pay для смартфонов на базе Android с поддержкой NFC-технологии.
Список всех российских банков, попавших под санкции:
- Сбербанк
- ВТБ
- «Альфа-Банк»
- «Газпромбанк»
- «Новикомбанк»
- «Совкомбанк»
- «Открытие»
- «Промсвязьбанк»
- Банк «Россия»
- «Индустриальный сберегательный банк»
- «Черноморский банк развития»
- «Генбанк»
- ВЭБ. РФ
Ранее ЦБ РФ также сообщил, что карты банков группы ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка», «Открытия» не будут работать с сервисами Apple Pay и Google Pay. При этом стандартная контактная или бесконтактная оплата по пластиковым картам эти банков доступна в полном объеме на всей территории России.
Ранее 1 марта Visa выразила готовность соблюдать все санкции, которые будут вводиться против России. Mastercard также сообщила об исполнении санкций.
Фото на обложке: Unsplash
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