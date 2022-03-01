Visa выразила готовность соблюдать все санкции, которые будут вводиться против России

Международная платежная система Visa принимает меры для обеспечения исполнения применяемых против России санкций в связи со спецоперацией на Украине, сообщила пресс-служба компании. Компания намерена исполнять все дополнительные ограничения в случае их введения.
«Visa принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применяемых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть введены», — говорится в сообщении компании.
Visa также соощила, что принадлежащий ей фонд Visa Foundation выделит грант в размере $2 млн Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) и Красному Кресту для поддержки гуманитарной помощи Украине.
Ранее Visa сообщила о приостановке работы с Промсвязьбанком, попавшим в санкционный список. Об исполнении санкций ранее 1 марта 2022 года также сообщила платежная система Mastercard. В сообщении компании отмечается, что она заблокировала некоторые финансовые учреждения, следуя «санкционным распоряжениям».
Фото на обложке: Primakov /
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