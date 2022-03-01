Международная платежная система Visa принимает меры для обеспечения исполнения применяемых против России санкций в связи со спецоперацией на Украине, сообщила пресс-служба компании. Компания намерена исполнять все дополнительные ограничения в случае их введения.

Visa выразила готовность соблюдать все санкции, которые будут вводиться против России