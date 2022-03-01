Mastercard отключила несколько российских банков от своей платежной системы из-за санкций

Международная платежная система Mastercard заблокировала «несколько финансовых учреждений», следуя «санкционным распоряжениям».
Компания продолжит работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью выполнить свои обязательства, отмечается в заявлении главы Mastercard Майкла Мибаха.
Он также добавил, что отделы по кибербезопасности сотрудничают с правительствами по всему миру. Также Майкл Мибах предупредил, что в последнее время выросла угроза кибератак.
Ранее компания разослала уведомления банкам, попавшим под блокирующие санкции США, о приостановке их участия в системе. Mastercard приняла такое решение в связи с нарушениями правил платежной системы. Банки не должны причинять вред репутации «знаков» платежной системы, говорилось в уведомлении.
При перевыпуске карты подсанкционного банка в перспективе возможен переход на национальную платежную систему «Мир».
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Фото на обложке: David Cardinez /
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