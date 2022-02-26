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Карты Mastercard российских банков под санкциями перестанут работать за границей

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Международная платежная система Mastercard приостановит участие в системе российских банков, попавших под санкции. Россияне не смогут пользоваться этими картами за рубежом, но в России операции по ним продолжат проходить.

Карты Mastercard российских банков под санкциями перестанут работать за границей

Mastercard уведомила банки, попавшие под санкции, что приостановит их участие в системе с 26 февраля 2022 года, сообщил РБК. Речь идет о ВТБ, «Совкомбанке», «Промсвязьбанке» «Открытие» и Новикомбанке»

Mastercard приняла такое решение в связи с нарушениями правил платежной системы, говорится в уведомлении. Отмечается, что банки не должны причинять вред репутации «знаков» платежной системы.

Решение платежной системы приведет к тому, что все карты Mastercard, выпущенные этими банками, перестанут работать за рубежом, с помощью них не получится сделать покупки на иностранных интернет-магазинах. 

В РФ они продолжат работу, поскольку все операции по картам внутри страны обрабатываются Национальной системой платежных карт (НСПК). При перевыпуске карты подсанкционного банка в перспективе возможен переход на национальную платежную систему «Мир».

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Фото на обложке: diy13 / Shutterstock

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