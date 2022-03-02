Безальтернативный «Мир». Кратко: как пользоваться российской платежной системой

На сегодняшний день имеет 158 банков-эмитентов и работает на всей территории России, а также в некоторых странах СНГ, Турции, Кипре, ОАЭ и Вьетнаме. У карты около 109 миллионов держателей.

«Мир» — российская платежная система, созданная «Национальной системой платежных карт» (НСПК) в 2014 году в целях поддержки финансового суверенитета страны.

Содержание:

Виды карт

Классическая (кредитная или дебетовая);

Социальная;

Кобейджинговая — совмещенная с другими ПС (*платежными системами):

«Мир»-Maestro (совместно с Mastercard), «Мир»-JCB (крупнейшая платежная система Японии), «Мир»-UnionPay.

Премиальная (Mir Supreme) — открывает владельцу доступ к повышенному сервису обслуживания, собственной программе лояльности, повышенному кэшбеку.

MirPay

MirPay — приложение для бесконтактной оплаты, которое является аналогом известным сервисам, таким как Apple Pay или Samsung Pay. Часть российского сервиса СБП (Система быстрых платежей), к которому подключено более 200 банков России.

Существенным недостатком является доступность приложения только для смартфонов, работающих на Android.

Интерфейс MirPay

Однако устанавливать приложение не обязательно. Самой картой «Мир» можно расплачиваться и через привычные сервисы — к примеру, чтобы платить ей с помощью Apple Pay, достаточно внести данные в приложение Wallet.

Чем «Мир» отличается от Visa и Mastercard

Visa и Mastercard — одни из крупнейших международных платежных систем, обе основаны и базируются в США.

«Мир» — российская ПС, операции обрабатываются только Национальной системой платежных карт.

Mastercard имеет самый большой лимит по бесконтактной транзакции без ввода ПИН-кода — он может достигать 5 тысяч рублей (в то время, как у «Мир» и Visa — 3 тысячи).

«Мир» имеет свою аналоговую программу для бесконтактной оплаты.

Согласно закону, все бюджетные выплаты (стипендии, зарплаты, пенсии и так далее) могут поступать только на карту «Мир».

Карта «Мир», если она не является кобейджинговой, поддерживается в очень ограниченом количестве стран (относительно Visa и Mastercard). Среди них — Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и другие.

«Мир» имеет самое большое количество банков-эмитентов на территории России (158 против 80 у Visa и 100 у Mastercard).

Влияние санкций на работу карты «Мир»

НСПК заявила, что пользователи не смогут обновить карты Visa и Mastercard после истечения их срока действия в банках, попавших под санкции. При этом, как заверили в организации, на территории страны все карты, вне зависимости от ПС, будут работать в обычном режиме.

«Мир» является полностью российской системой, поэтому санкции ее не коснутся.

Кобейджинговые карты работают как карты партнерских сетей. С их помощью можно расплачиваться во всех странах, где работают платежные системы-партнеры.

Крупнейшим банком, который их выпускает, является ВТБ. Однако сейчас он находится под санкциями и отключен от SWIFT — это означает, что карты банка не принимаются за границей.

Другие банки, где можно оформить кобейджинговые карты:

АКБ Приморье;

Алмазэргиэнбанк;

ВБРР;

Газпромбанк;

МТС-Банк;

Россельхозбанк.

Можно ли оформить карту «Мир» онлайн?

Карту «Мир» можно оформить в любом из банков, которые занимаются их выпуском (а не только обслуживанием). Большинство выпускают классические и социальные карты.

Важно: разные банки предлагают разные условия обслуживания — все предложения опубликованы на соответствующей странице официального сайта ПС.

Получить «Мир» можно и онлайн — достаточно зайти в приложение или на сайт выбранного обслуживающего банка (будь то «Сбер», «Тинькофф», «ВТБ» и так далее) и подать онлайн-заявку в соответствующем разделе.

По готовности карту нужно будет забрать в отделении.

Социальные карты «Мир» в некоторых областях (например, Новосибирской) также можно оформить через портал «Госуслуги».

Что такое виртуальная карта «Мир»

Виртуальная карта — специальная банковская карта, используемая для оплаты на интернет-сайтах.

Ее удобство состоит в том, что карта будет оформлена в считанные минуты и ей уже можно начать расплачиваться. После того, как она будет выпущена в пластике, ее виртуальные реквизиты будут удалены.

Услугу можно получить у банков «Тинькофф», «Сбер» и других.

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