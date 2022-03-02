Безальтернативный «Мир». Кратко: как пользоваться российской платежной системой

«Мир» — российская платежная система, созданная «Национальной системой платежных карт» (НСПК) в 2014 году в целях поддержки финансового суверенитета страны.
На сегодняшний день имеет 158 банков-эмитентов и работает на всей территории России, а также в некоторых странах СНГ, Турции, Кипре, ОАЭ и Вьетнаме. У карты около 109 миллионов держателей.
Содержание:
- Виды карт
- MirPay
- Чем «Мир» отличается от Visa и Mastercard
- Влияние санкций на работу карты
- Можно ли оформить карту онлайн?
- Что такое виртуальная карта «Мир»
Виды карт
- Классическая (кредитная или дебетовая);
- Социальная;
- Кобейджинговая — совмещенная с другими ПС (*платежными системами):
- «Мир»-Maestro (совместно с Mastercard),
- «Мир»-JCB (крупнейшая платежная система Японии),
- «Мир»-UnionPay.
- Премиальная (Mir Supreme) — открывает владельцу доступ к повышенному сервису обслуживания, собственной программе лояльности, повышенному кэшбеку.
MirPay
MirPay — приложение для бесконтактной оплаты, которое является аналогом известным сервисам, таким как Apple Pay или Samsung Pay. Часть российского сервиса СБП (Система быстрых платежей), к которому подключено более 200 банков России.
Существенным недостатком является доступность приложения только для смартфонов, работающих на Android.
Интерфейс MirPay
Однако устанавливать приложение не обязательно. Самой картой «Мир» можно расплачиваться и через привычные сервисы — к примеру, чтобы платить ей с помощью Apple Pay, достаточно внести данные в приложение Wallet.
Чем «Мир» отличается от Visa и Mastercard
- Visa и Mastercard — одни из крупнейших международных платежных систем, обе основаны и базируются в США.
- «Мир» — российская ПС, операции обрабатываются только Национальной системой платежных карт.
- Mastercard имеет самый большой лимит по бесконтактной транзакции без ввода ПИН-кода — он может достигать 5 тысяч рублей (в то время, как у «Мир» и Visa — 3 тысячи).
- «Мир» имеет свою аналоговую программу для бесконтактной оплаты.
- Согласно закону, все бюджетные выплаты (стипендии, зарплаты, пенсии и так далее) могут поступать только на карту «Мир».
- Карта «Мир», если она не является кобейджинговой, поддерживается в очень ограниченом количестве стран (относительно Visa и Mastercard). Среди них — Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и другие.
- «Мир» имеет самое большое количество банков-эмитентов на территории России (158 против 80 у Visa и 100 у Mastercard).
Влияние санкций на работу карты «Мир»
НСПК заявила, что пользователи не смогут обновить карты Visa и Mastercard после истечения их срока действия в банках, попавших под санкции. При этом, как заверили в организации, на территории страны все карты, вне зависимости от ПС, будут работать в обычном режиме.
«Мир» является полностью российской системой, поэтому санкции ее не коснутся.
Кобейджинговые карты работают как карты партнерских сетей. С их помощью можно расплачиваться во всех странах, где работают платежные системы-партнеры.
Крупнейшим банком, который их выпускает, является ВТБ. Однако сейчас он находится под санкциями и отключен от SWIFT — это означает, что карты банка не принимаются за границей.
Другие банки, где можно оформить кобейджинговые карты:
- АКБ Приморье;
- Алмазэргиэнбанк;
- ВБРР;
- Газпромбанк;
- МТС-Банк;
- Россельхозбанк.
Можно ли оформить карту «Мир» онлайн?
Карту «Мир» можно оформить в любом из банков, которые занимаются их выпуском (а не только обслуживанием). Большинство выпускают классические и социальные карты.
Важно: разные банки предлагают разные условия обслуживания — все предложения опубликованы на соответствующей странице официального сайта ПС.
Получить «Мир» можно и онлайн — достаточно зайти в приложение или на сайт выбранного обслуживающего банка (будь то «Сбер», «Тинькофф», «ВТБ» и так далее) и подать онлайн-заявку в соответствующем разделе.
По готовности карту нужно будет забрать в отделении.
Социальные карты «Мир» в некоторых областях (например, Новосибирской) также можно оформить через портал «Госуслуги».
Что такое виртуальная карта «Мир»
Виртуальная карта — специальная банковская карта, используемая для оплаты на интернет-сайтах.
Ее удобство состоит в том, что карта будет оформлена в считанные минуты и ей уже можно начать расплачиваться. После того, как она будет выпущена в пластике, ее виртуальные реквизиты будут удалены.
Услугу можно получить у банков «Тинькофф», «Сбер» и других.
Обложка: igorykor/ Shutterstock
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