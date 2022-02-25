iHerb приостановил доставку в Россию, Украину и Беларусь

Американский интернет-магазин товаров для красоты и здоровья iHerb в связи с логистическими проблемами перестал осуществлять доставку товаров в Россию, Украину, Беларусь и Молдову. Об этом сообщается на сайте магазина.
«В связи с логистическими проблемами в настоящий момент мы не принимаем заказы из России, Украины, Беларуси и Молдовы», — говорится в сообщении. Отмечается, что доставка приостановлена на неопределенный срок.
В iHerb также предупредили, что если заказ был уже обработан и отправлен клиентам маркетплейса из перечисленных стран, то сроки его доставки могут возрасти до 30 рабочих дней.
Все необработанные заказы интернет-магазин постарается отправить в течение 30 рабочих дней. Если сделать этого не получится, то заказы будут отменены, а деньги возвращены покупателям.
Президент России Владимир Путин 24 фервлая 2022 года объявил о начале специальной военной операции в Украине. На Юге России было приостановлено авиасообещение. В связи с этим многие сервисы доставки сообщили о возможных задержках.
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Фото на обложке: Hanna Yandiuk /
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