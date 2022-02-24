Военная операция на Украине: главное для бизнеса

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года в 06:00 мск в своем обращении к нации объявил о начале военной операции на Донбассе. Фондовый рынок России упал на 11%, курс доллара превысил 84 рубля, нефть Brent подскочила до $100. Президент США Джо Байден обещал ввести жесткие санкции против России.
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С чего все началось
Владимир Путин, ссылаясь на свое обращение 21 февраля 2022 года (тогда была признана независимость ДНР и ЛНР), заявил, что причиной операции стало расширение НАТО на Восток и игнорирование вопросов обеспечения безопасности России.
«Для США и их союзников это так называемая политика сдерживания России, очевидные геополитические дивиденды. А для нашей страны — это в итоге вопрос жизни и смерти, вопрос нашего исторического будущего как народа <…>. Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства, его суверенитету. Это и есть та самая красная черта, о которой неоднократно говорили. Они ее перешли», — заявил президент России.
Президент также добавил, что ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов. «Весь ход развития событий и анализ поступающей информации показывает, что столкновение России с этими силами неизбежно», — отметил Путин.
По словам Путина, операция проводится с целью «демилитаризации и денацификации» Украины. При этом Россия не планирует оккупацию страны. В Минобороны сообщили, что российские вооруженные силы не наносят ударов по городам Украины — высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация.
Реакция западных стран
- Президент США Джо Байден после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что намерен провести встречу с лидерами стран G7, и США вместе с союзниками и партнерами введут жесткие санкции против России;
- Генсек НАТО Столтенберг назвал операцию атакой и нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности;
- Действий России также осудили Германия, Франция, и Еврокомиссия;
- Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила ввод российских войск в Донбасс и назвала это нападением на Украину, пообещав «привлечь Кремль к ответу».
Russian forces invaded Ukraine, a free and sovereign country.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022
We condemn this barbaric attack, and the cynical arguments used to justify it.
Later today we will present a package of massive, targeted sanctions.
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Как отреагировали фондовый рынок и банки
- Мосбиржа и СПБ Биржа утром 24 февраля приостановили торги из-за резкого падения. На СПБ Бирже они приостановлены с 8:10 МСК, время возобновления не уточнялось. При этом Мосбиржа сообщила о возобновлении торгов с 10:00 МСК 24 февраля.
- Российский фондовый рынок отреагировал падением на начало операции на Донбассе. Индекс Мосбиржи снизился на 11%. Московская биржа остановила торги на всех рынках из-за того, что рубль и российский рынок акций снизились до установленных биржей границ. Вслед за ней торги приостановила СПБ биржа.
- Курс доллара превысил 84 рубля на утренней сессии Мосбиржи. Евро вырос до 95 рублей.
- Сбербанк сообщил, что все его системы «работают в штатном режиме», клиентам доступны их средства и сервисы в полном объеме. Банк готов к любому развитии ситуации и проработал сценарии для защиты средств, активов и интересов своих клиентов, а также для штатной работы всех функций.
- В «Райффайзенбанке» также работают в штатном режиме, без ограничений на проведение операций. При этом в банке рекомендуют при обмене валют делать предварительный заказ на сумму, превышающую 150 тыс. рублей.
- Обновлено в 10:50 МСК. Торги акциями на Мосбирже снова приостановлены. Индекс Мосбиржи обвалился на 28,9% — до 2193,13 пункта. Последний раз на этих уровнях индекс торговался 19 марта 2020 года. Индекс РТС упал на 35,5%, до 791,07 пункта.
- В 11:00 МСК Банк России заявил о вводе запрета коротких продаж на российском финансовым рынке. С помощью этого регулятор хочет ограничить «чрезмерную волатильность» на рынках.
Как отреагировал бизнес
- Росавиация приостановила полеты в 12 южных аэропортов России с 24 февраля до 2 марта «в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине». Работу приостановили аэропорты Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элиста, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Не работает и аэропорт Астрахани.
- В московских аэропортах было задержано или отменено больше 200 авиарейсов, согласно данным «Яндекс.Расписаний».
- S7 заявила, что готова полностью вернуть деньги за отмененные рейсы в южные регионы. Utair позволила оформить полный возврат на своем сайте. «Победа» сообщила, что оформит возврат средств всем клиентам отменяемых рейсов автоматически.
- РЖД планирует зафиксировать стоимость билетов и организует дополнительные поезда из южных городов России.
- Временно приостановлено судоходство в Азовском море.
Сервисы
Крупный сбой произошел в работе Telegram. Число жалоб на 11:08 МСК превысило 3 тыс. Проблемы возникают с подключением, работой приложения и получением сообщений. Чаще всего жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.
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Фото: kremlin
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