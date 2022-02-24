Военная операция на Украине: главное для бизнеса

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года в 06:00 мск в своем обращении к нации объявил о начале военной операции на Донбассе. Фондовый рынок России упал на 11%, курс доллара превысил 84 рубля, нефть Brent подскочила до $100. Президент США Джо Байден обещал ввести жесткие санкции против России.

С чего все началось

Владимир Путин, ссылаясь на свое обращение 21 февраля 2022 года (тогда была признана независимость ДНР и ЛНР), заявил, что причиной операции стало расширение НАТО на Восток и игнорирование вопросов обеспечения безопасности России.

«Для США и их союзников это так называемая политика сдерживания России, очевидные геополитические дивиденды. А для нашей страны — это в итоге вопрос жизни и смерти, вопрос нашего исторического будущего как народа <…>. Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства, его суверенитету. Это и есть та самая красная черта, о которой неоднократно говорили. Они ее перешли», — заявил президент России.

Президент также добавил, что ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов. «Весь ход развития событий и анализ поступающей информации показывает, что столкновение России с этими силами неизбежно», — отметил Путин.

По словам Путина, операция проводится с целью «демилитаризации и денацификации» Украины. При этом Россия не планирует оккупацию страны. В Минобороны сообщили, что российские вооруженные силы не наносят ударов по городам Украины — высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация.

Реакция западных стран

Президент США Джо Байден после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что намерен провести встречу с лидерами стран G7, и США вместе с союзниками и партнерами введут жесткие санкции против России;

Генсек НАТО Столтенберг назвал операцию атакой и нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности;

Действий России также осудили Германия, Франция, и Еврокомиссия;

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила ввод российских войск в Донбасс и назвала это нападением на Украину, пообещав «привлечь Кремль к ответу».

Как отреагировали фондовый рынок и банки

Мосбиржа и СПБ Биржа утром 24 февраля приостановили торги из-за резкого падения. На СПБ Бирже они приостановлены с 8:10 МСК, время возобновления не уточнялось. При этом Мосбиржа сообщила о возобновлении торгов с 10:00 МСК 24 февраля.

Российский фондовый рынок отреагировал падением на начало операции на Донбассе. Индекс Мосбиржи снизился на 11%. Московская биржа остановила торги на всех рынках из-за того, что рубль и российский рынок акций снизились до установленных биржей границ. Вслед за ней торги приостановила СПБ биржа.

Курс доллара превысил 84 рубля на утренней сессии Мосбиржи. Евро вырос до 95 рублей.

Сбербанк сообщил, что все его системы «работают в штатном режиме», клиентам доступны их средства и сервисы в полном объеме. Банк готов к любому развитии ситуации и проработал сценарии для защиты средств, активов и интересов своих клиентов, а также для штатной работы всех функций.

к любому развитии ситуации и проработал сценарии для защиты средств, активов и интересов своих клиентов, а также для штатной работы всех функций. В «Райффайзенбанке» также работают в штатном режиме, без ограничений на проведение операций. При этом в банке рекомендуют при обмене валют делать предварительный заказ на сумму, превышающую 150 тыс. рублей.

Падение акций российских компаний на Мосбирже

Обновлено в 10:50 МСК. Торги акциями на Мосбирже снова приостановлены. Индекс Мосбиржи обвалился на 28,9% — до 2193,13 пункта. Последний раз на этих уровнях индекс торговался 19 марта 2020 года. Индекс РТС упал на 35,5%, до 791,07 пункта.

Индексы

В 11:00 МСК Банк России заявил о вводе запрета коротких продаж на российском финансовым рынке. С помощью этого регулятор хочет ограничить «чрезмерную волатильность» на рынках.

Как отреагировал бизнес

Росавиация приостановила полеты в 12 южных аэропортов России с 24 февраля до 2 марта «в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине». Работу приостановили аэропорты Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элиста, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Не работает и аэропорт Астрахани.

В московских аэропортах было задержано или отменено больше 200 авиарейсов, согласно данным «Яндекс.Расписаний».

S7 заявила, что готова полностью вернуть деньги за отмененные рейсы в южные регионы. Utair позволила оформить полный возврат на своем сайте. «Победа» сообщила, что оформит возврат средств всем клиентам отменяемых рейсов автоматически.

РЖД планирует зафиксировать стоимость билетов и организует дополнительные поезда из южных городов России.

Временно приостановлено судоходство в Азовском море.

Сервисы

Крупный сбой произошел в работе Telegram. Число жалоб на 11:08 МСК превысило 3 тыс. Проблемы возникают с подключением, работой приложения и получением сообщений. Чаще всего жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.

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Фото: kremlin