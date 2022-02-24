Курс доллара превысил 84 рубля на фоне начала военной операции в Донбасе

Курс доллара превысил 84 рубля на утренней сессии Мосбиржи после объявления Владимира Путина об операции России в Донбассе. Евро вырос до 94,6 руб.

Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. После этого курс доллара во время утренней сессии Мосбиржи вырос на 6,55%, до 84,07 рубля. Это минимум с 2016 года.

Российская валюта падает в последние несколько дней на фоне обострения ситуации в Донбассе. В среду, 23 февраля, доллар превысил отметку в 81 рубль впервые с марта 2020 года, когда российские рынки обвалились из-за пандемии.

На момент публикации рубль и российский рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ, торги на всех рынках приостановлены.

На 8:49 утра курсы доллара и евро к рублю на форексе достигли исторических максимумов: доллар — 89 рублей, евро — 101 рубль.

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