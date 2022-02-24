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Фондовый рынок России упал на 11% после начала операции в Донбасе

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Индекс IMOEX2 упал на 11,28% до 2736,65 пунктов по состоянию на 08:13 мск. В последний раз индекс Мосбиржи торговался ниже 2800 пунктов 5 ноября 2020 года.

Фондовый рынок России упал на 11% после начала операции в Донбасе

Торги на всех рынках приостановлены до особого уведомления, говорится на сайте биржи. Котировки упали до минимальных границ, установленных торговой площадкой. По состоянию на 07:41:

  • Акции «Сбера» обвалились на 10,83%, до 185,95 рублей;
  • Акции «Норникеля» — на 12,39%, до 18530 рублей;
  • Акции ВТБ — на 13,39%, до 0,029635 рублей;
  • Акции «Газпрома» — на 11,5%, до 250,9. рублей.

Лидеры снижения — акции компаний ЭН+ГРУП, OZON, Petropavl (POGR) они подешевели на 21, 22 и 23% соответственно.

Утром 24 февраля курс доллара превысил 84 рубля. Российская валюта падает в последние несколько дней на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Обо всех событиях по теме и о реакции рынка вы можете прочитать в нашей трансляции.

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Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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