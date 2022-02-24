Сервисы доставки предупредили о возможных задержках заказов

Из-за остановки авиасообщения на Юге России и возможных перебоях в международном авиассобщении сроки доставки «Почты России» могут быть увеличены. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе «Почты». Также об увеличении сроков сообщили Сдэк и DPD.

Логистические центры и сервисы «Почты России» работают в штатном режиме, отметили в пресс-службе. Но из-за того, что авиасообщение в ряде городов на юге России остановлено, «Почта» перестраивает маршруты доставки почты и меняет авиадоставку в эти и из этих городов на доставку наземным транспортом.

«Также возможны сбои в международном авиассобщении. В связи с чем сроки доставки могут быть увеличены», — говорится в сообщении.

В связи с введением военного положения в Украине доставка заказов в/из Украины временно невозможна, сообщили в Сдэк. В компании также отметили, что доставка в города на Юге России, с которыми присотановлено авиасообщение, будет осуществляться наземным транспортом, из-за чего возможны задержки до 2-3 дней.

«В связи нехваткой провозных емкостей, а также переносом и отменой рейсов возможна задержка авиадоставки по следующим направлениями: Анадырь, Грозный, Магадан, Нарьян-Мар, Оренбург, Хабаровск», — сообщили в DPD.

В «AliExpress Россия» сообщили, что осуществляют доставку в стандартные сроки.

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