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Чехия первой среди стран Европы прекратила выдачу виз россиянам

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Чехия стала первой страной Европы, которая прекратила выдачу виз всем россиянам после начала военной операции на Украине. Также Чехия закрывает свои представительства в Петербурге и Екатеринбурге, а также отзывает послов из России. Обо всех событиях по теме и о реакции рынка вы можете прочитать в нашей трансляции.

Чехия первой среди стран Европы прекратила выдачу виз россиянам

Обновлено в 17:45 МСК. Лавтвия также прекращает выдачу виз россиянам и отзывает своего посла в РФ, сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

О прекращении выдачи чешских виз россиянам заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

«Мы остановим сбор заявлений на выдачу виз от граждан России во всех наших дипломатических представительствах», – сказал Петр Фиала на пресс-конференции по итогам заседания госсовета по безопасности.

Чехия стала первой страной Европы, которая объявила о прекращении выдачи виз россиянам. Исключения сделают только для случаев, связанных с гуманитарными соображениями, добавил Фиала.

Чехия отзывает своих послов в России и Белоруссии, а также закрывает свои генеральные консульства в Екатеринбурге и Петербурге.

За прекращение выдачи виз россиянам выступили власти Бельгии.

«На данный момент россиянам здесь не рады», – подчеркнул госсекретарь по вопросам миграции Самми Махди. Он призвал весь Европейский союз рассмотреть вопрос о приостановке выдачи виз гражданам России.

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Фото на обложке: helloRuby / Shutterstock

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