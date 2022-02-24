ЦБ ввел запрет коротких продаж на фондовом рынке

Центральный банк (ЦБ) ввел временный запрет на короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке на фоне высокой волатильности, сообщила пресс-служба регулятора.
«Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11:00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке», — говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор объяснил такое решение защитой прав и интересов инвесторов на финансовых рынках, снижением рисков и ограничением чрезмерной волатильности.
После начала спецоперации на Донбассе 24 февраля 2022 года российский фондовый рынок просел на 11%, курс доллара первысил 84 рубля, евро — 95 рублей.
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Фото на обложке: xalien /
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