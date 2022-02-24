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ЦБ ввел запрет коротких продаж на фондовом рынке

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Центральный банк (ЦБ) ввел временный запрет на короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке на фоне высокой волатильности, сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ ввел запрет коротких продаж на фондовом рынке

«Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11:00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор объяснил такое решение защитой прав и интересов инвесторов на финансовых рынках, снижением рисков и ограничением чрезмерной волатильности.

После начала спецоперации на Донбассе 24 февраля 2022 года российский фондовый рынок просел на 11%, курс доллара первысил 84 рубля, евро — 95 рублей.

Обо всех событиях по теме и о реакции рынка вы можете прочитать в нашей трансляции.

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Фото на обложке: xalien / Shutterstock

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