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Uber и McDonald’s прекратили работать на Украине

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Uber и McDonald’s прекратили работу на Украине. Сервис заказа такси стал недоступен в стране, а всемирная сеть ресторанов быстрого питания закрывает свои заведения. Обо всех событиях по теме и о реакции рынка вы можете прочитать в нашей трансляции.

Uber и McDonald’s прекратили работать на Украине

О том, что McDonald’s прекращает работу на Украине, компания рассказала в своем аккаунте в Instagram.

«Любимые наши посетители, мы закрываемся. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради их безопасности», – говорится в сообщении McDonald’s.  

В McDonald’s уточнили, что «очень хотят снова открыть двери».

Сервис заказа такси Uber перестал работать в Украине. Пользователи получают в приложении сообщение, что «поездки с Uber в этом регионе недоступны». 

«В связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями мы решили временно приостановить работу приложения. Безопасность всех пользователей приложений является нашим приоритетом», – сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Uber.

В Uber надеются, что мера о приостановке работы на Украине окажется временной.

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Фото на обложке: Zapylaiev Kostiantyn / Shutterstock

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