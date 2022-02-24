Обвал фондового рынка России в день начала военной операции на Украине стал рекордным в истории

Сегодняшний обвал фондового рынка России по своей силе превзошел все предшествующие, в том числе обвал при мировом финансовом кризисе 2008 года и событиях в Крыму в 2014 году. Индекс Мосбиржи рухнул на 33,3%, индекс РТС – на 38,3%.

Индекс Мосбиржи по закрытию торговой сессии 24 февраля упал на 33,28% до 2058 пунктов. Индекс РТС обвалился на 38,3% до 742 пунктов.

Падение индексов стало крупнейшим за всю историю российского фондового рынка. По своей силе оно превзошло падения в 2008 году при мировом финансовом кризисе, в 2014 году при событиях в Крыму, в 2020 году при начале пандемии коронавируса.

Лидерами падения среди российских компаний стали акции «Мечела», «Роснефти», «Сбера», ВТБ, ГК «Самолет», «Яндекса», Интер РАО, «Газпрома». Стоимость акций этих компаний рухнула на 34-47% за сутки.

Начало Россией военной операции на Украине потянуло вниз индекс S&P 500, отслеживающий капитализацию 500 крупнейших компаний, акции которых торгуются на биржах США. За сутки индекс S&P 500 снизился на 1,35%.

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