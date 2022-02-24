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В России в несколько раз вырос спрос на ж/д билеты после закрытия аэропортов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Спрос на железнодорожные билеты из южных регионов России вырос в несколько раз после закрытия аэропортов. По сравнению с неделей до начала военной операции на Украине спрос на поезда из Симферополя подскочил на 1850%, или в 18,5 раз, из Анапы – в 13 раз.

Обо всех событиях по теме и о реакции рынка вы можете прочитать в нашей трансляции.

В России в несколько раз вырос спрос на ж/д билеты после закрытия аэропортов

Аналитики «Туту.ру» подсчитали, что 24 февраля спрос на железнодорожные билеты с отправлением из южных городов России вырос кратно. Сравнивали с показателем спроса на неделе с 17 по 23 февраля.

Сильнее всего спрос подскочил на билеты из Симферополя – в 18,5 раз, Анапы – в 13,5 раз, Белгорода – в 8 раз, Ростова, – в 5 раз, Воронежа и Ставрополя – в 4 раза, Краснодара – в 3,3 раза. Брянская, Курска, Орла – в 1,5 раза.

В РЖД обещали запустить дополнительные поезда из Анапы, Новороссийска и других городов. Цены на билеты заморозят, чтобы не допустить повышения стоимости из-за повышенного спроса, сообщили в РЖД.

24 февраля Росавиация временно приостановила полеты в 12 аэропортов южных регионов России: Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элиста, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.

Предварительно, авиасообщение с городами будет восстановлено 2 марта в 03:45 по московскому времени.

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Фото на обложке: Ekaterina Kalugina / Shutterstock

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