Росавиация отменила полеты в 12 южных аэропортов России

Росавиация приостановила полеты в 12 южных аэропортов России с 3:45 24 февраля до 3:45 2 марта «в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине».

Работу приостановили аэропорты Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элиста, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя, сообщил «Коммерсантъ».

Ранее о закрытии воздушного пространства над Украиной заявил украинский провайдер аэронавигационных услуг «Украэрорух».

Рейсы приостановили после объявления президента Владимира Путина о начала спецоперации на Донбассе и введения российский войск на Украину. Глава государства заявил, что цель операции — защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

После начала спецоперации российский фондовый рынок обвалился на 11%. Лидеры снижения — акции компаний ЭН+ГРУП, OZON, Petropavl (POGR) они подешевели на 21, 22 и 23% соответственно. В последний раз индекс Мосбиржи торговался ниже 2800 пунктов в ноябре 2020 года.

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