В Москве начались очереди на снятие валюты

Жители столицы принялись массово снимать со счетов валюту, в банкоматах образовываются большие очереди. При этом в опрошенных RB.RU банках уверяют, что валюта имеется в достаточном количестве.
Москвичи снимают валюту на фоне последних политических событий. 24 февраля Россия начала военную операцию на Донбассе. Фондовый рынок России упал на 11%, курс доллара превысил 84 рубля, нефть Brent подскочила до $100.
Читатели RB.RU присылают фото очередей и сообщают, что, по их прогнозам, ожидание займет не меньше часа. При этом в некоторых банкоматах, по их словам, валюта заканчивается.
Очередь в «Тинькофф». Фото: RB.RU
В банках уверяют, что поводов для беспокойства нет.
«Все системы работают в штатном режиме, операции клиентов-физических и юридических лиц проводятся без ограничений. "Тинькофф" располагает достаточной ликвидностью, гарантирует защиту всех средств клиентов и обеспечивает работоспособность всех систем для клиентов», — сообщили в пресс-службе банка «Тинькофф».
ТЦ «Афимолл Сити». Фото: RB.RU
В «Райффайзенбанке» сообщили, что не вводили ограничений на покупку иностранной валюты.
«В соответствии со сложившейся практикой мы рекомендуем делать предварительный заказ на сумму, превышающую 150 тысяч рублей. На данный момент в "Райффайзенбанке" достаточно наличной валюты для удовлетворения потребностей всех наших клиентов», — сказали там.
Очередь в «Альфа-Банк». Фото: RB.RU
Банк «Открытие» наблюдает спрос на конверсионные операции: «Ограничений на операции не вводили. Запасов валюты достаточно для совершения валютообменных операций в обычном режиме».
RB.RU также направил запросы в «Сбер», «Альфа-Банк», «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», ВТБ и МКБ.
Обо всех событиях по теме и о реакции рынка вы можете прочитать в нашей трансляции.
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Фото на обложке: Depositphotos
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