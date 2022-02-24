Российские банки резко увеличили запасы иностранной валюты в кассах и банкоматах

Банки увеличили объем быстро доступной населению наличной валюты в кассах и банкоматах на $5,7 млрд — до $16,8 млрд. Более заметные пополнения доступной для населения валюты российскими банками происходили в 2014 году.

Объем наличной иностранной валюты в кассах и банкоматах российских банков на 1 февраля 2022 года достиг $16,8 млрд, сообщил РБК со ссылкой на данные Центрального банка (ЦБ). Согласно статистике, в декабре-январе банки увеличили его на $5,7 млрд. В январе запасы валюты увеличились на $3,3 млрд, в декабре — на $2,4 млрд.

Более заметное увеличение запасов валюты, доступной для населения, фиксировалось в 2014 году — на фоне вхождения Крыма в состав России, отметил управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин в своем Telegram-канале. По его словам, пополнение валютой касс и банкоматов в январе 2022 года происходило на фоне оттока валютных вкладов населения. Так, в прошлом месяце россияне сняли $1,1 млрд с депозитов и $1,1 млрд со счетов в валюте. .

«Учитывая развитие процессов, спрос на валютную наличность, конечно, обещает сильно подрасти», — указал Сусин. Топ-менеджер также допустил, что ЦБ может потребоваться начать интервенции на валютном рынке — продавать валюту, чтобы удовлетворить спрос на нее, а также сдержать падение рубля.

В январе-феврале курс рубля показывал существенную волатильность в связи с обострением ситуации на Украине. 21 февраля рубль по уровню волатильности рубль вышел на первое место в мире, опередив турецкую лиру.

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