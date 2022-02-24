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Лондон ввел санкции против «Ростеха», «Аэрофлота» и ВТБ

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Лондон ввел санкции против «Ростеха», «Аэрофлота», ВТБ, еще нескольких компаний и физических лиц. Также Великобритания запретила экспорт высокотехнологичных продуктов в Россию и ввела ограничения на сумму, которую россияне могут хранить в британских банках.

Лондон ввел санкции против «Ростеха», «Аэрофлота» и ВТБ

Санкционные меры Великобритании в отношении России в ответ на проведение военной операции на Украине озвучил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отметил, что Лондон готовится принять против России самый жесткий пакет санкций.

Компания, которые попали под экономические ограничения Лондона:

  1. ВТБ;
  2. «Аэрофлот»;
  3. «Ростех»;
  4. «Уралвагонзавод»;
  5. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК);
  6. «Тактическое ракетное вооружение».

Самолетам «Аэрофлота» запретили летать в Великобританию. Все активы банка ВТБ в стране будут заморожены.

Лондон запретил экспорт в Россию высокотехнологичных продуктов и двойных технологий и ввел ограничение на сумму, которую россияне могут хранить в британских банках.

Под санкции Великобритании попали физические лица:

  • заместитель председателя правления «Сибура» Кирилл Шамалов;
  • генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь;
  • сын главы ФСБ Александра Бортникова, вице-президент ВТБ Денис Бортников;
  • сын бывшего председателя правительства РФ Михаила Фрадкова Петр Фрадков;
  • председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Джонсон уточнил, что еще примерно 100 россиянам полностью заморозят активы в банках Великобритании.

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Фото на обложке: AlexLMX / Shutterstock

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