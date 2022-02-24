Лондон ввел санкции против «Ростеха», «Аэрофлота» и ВТБ

Лондон ввел санкции против «Ростеха», «Аэрофлота», ВТБ, еще нескольких компаний и физических лиц. Также Великобритания запретила экспорт высокотехнологичных продуктов в Россию и ввела ограничения на сумму, которую россияне могут хранить в британских банках.
Санкционные меры Великобритании в отношении России в ответ на проведение военной операции на Украине озвучил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отметил, что Лондон готовится принять против России самый жесткий пакет санкций.
Компания, которые попали под экономические ограничения Лондона:
- ВТБ;
- «Аэрофлот»;
- «Ростех»;
- «Уралвагонзавод»;
- Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК);
- «Тактическое ракетное вооружение».
Самолетам «Аэрофлота» запретили летать в Великобританию. Все активы банка ВТБ в стране будут заморожены.
Лондон запретил экспорт в Россию высокотехнологичных продуктов и двойных технологий и ввел ограничение на сумму, которую россияне могут хранить в британских банках.
Под санкции Великобритании попали физические лица:
- заместитель председателя правления «Сибура» Кирилл Шамалов;
- генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь;
- сын главы ФСБ Александра Бортникова, вице-президент ВТБ Денис Бортников;
- сын бывшего председателя правительства РФ Михаила Фрадкова Петр Фрадков;
- председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Джонсон уточнил, что еще примерно 100 россиянам полностью заморозят активы в банках Великобритании.
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Фото на обложке: AlexLMX /
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