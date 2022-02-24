Лондон ввел санкции против «Ростеха», «Аэрофлота» и ВТБ

Лондон ввел санкции против «Ростеха», «Аэрофлота», ВТБ, еще нескольких компаний и физических лиц. Также Великобритания запретила экспорт высокотехнологичных продуктов в Россию и ввела ограничения на сумму, которую россияне могут хранить в британских банках.

Санкционные меры Великобритании в отношении России в ответ на проведение военной операции на Украине озвучил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отметил, что Лондон готовится принять против России самый жесткий пакет санкций.

Компания, которые попали под экономические ограничения Лондона:

ВТБ; «Аэрофлот»; «Ростех»; «Уралвагонзавод»; Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК); «Тактическое ракетное вооружение».

Самолетам «Аэрофлота» запретили летать в Великобританию. Все активы банка ВТБ в стране будут заморожены.

Лондон запретил экспорт в Россию высокотехнологичных продуктов и двойных технологий и ввел ограничение на сумму, которую россияне могут хранить в британских банках.

Под санкции Великобритании попали физические лица:

заместитель председателя правления «Сибура» Кирилл Шамалов;

генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь;

сын главы ФСБ Александра Бортникова, вице-президент ВТБ Денис Бортников;

сын бывшего председателя правительства РФ Михаила Фрадкова Петр Фрадков;

председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Джонсон уточнил, что еще примерно 100 россиянам полностью заморозят активы в банках Великобритании.

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