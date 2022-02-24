Правительство пообещало защитить российские компании, попавшие под санкции

В кабмине разработали меры по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и других внешних угроз, говорится в сообщении правительства. В частности, были смоделированы последствия санкций, а по итогам разработан план действий. Отмечается, что правительство поможет сохранить рабочие места и зарплаты.

«На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз», — сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что кабмин разработал четкие планы по защите финансовых рынков и отдельных компаний от санкций и других угроз. Для этого были проведены имитационные моделирования последствий введения санкций, а затем подготовлены планы действий. Крупнейшие компании и финансовый рынок полностью готовы их реализовать, подчеркнули в правительстве.

Минфин и Центральный банк будут внимательно следить за ситуацией на финансовых рынках и при необходимости примут дополнительные меры для поддержания стабильности. Правительство намерено оказывать поддержку компаниям, попавшим под санкции, для сохранения их устойчивой работы, а также рабочих мест и зарплат.

Также сообщается, что в ближайшие несколько недель будет временно остановлено размещение ОФЗ. Гибко подходить к графику размещений позволяет существенный размер свободных средств на казначейском счете федерального бюджета (более 4,5 трлн рублей при планируемых в 2022 году заимствованиях в размере 2,2 трлн рублей).

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