Платежная система PayPal приостановила работу в России

Платежная компания PayPal Holdings Inc решила прекратить работу на территории России. Решение принято на фоне российской военной операции на Украине, стартовавшей 24 февраля.

По словам президента и главного исполнительного директора PayPal Дэна Шульманжа, компания «поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России». «В текущих обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», — цитирует его Reuters.

PayPal, как сообщается, разрешит снять средства «в течение определенного периода времени», чтобы распределить все оставшиеся на счетах деньги «в соответствии с законами и правилами». Со 2 марта PayPal прекратил регистрацию новых пользователей из России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции. Западные страны в ответ на это начали вводить санкции (как персональные, так и секторальные). Часть компаний уже заявила об уходе с российского рынка, прекращении поставок или о приостановке работы.

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