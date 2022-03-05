Платежная система PayPal приостановила работу в России

Платежная компания PayPal Holdings Inc решила прекратить работу на территории России. Решение принято на фоне российской военной операции на Украине, стартовавшей 24 февраля.
По словам президента и главного исполнительного директора PayPal Дэна Шульманжа, компания «поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России». «В текущих обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», — цитирует его Reuters.
PayPal, как сообщается, разрешит снять средства «в течение определенного периода времени», чтобы распределить все оставшиеся на счетах деньги «в соответствии с законами и правилами». Со 2 марта PayPal прекратил регистрацию новых пользователей из России.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции. Западные страны в ответ на это начали вводить санкции (как персональные, так и секторальные). Часть компаний уже заявила об уходе с российского рынка, прекращении поставок или о приостановке работы.
Фото на обложке: Unsplash
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