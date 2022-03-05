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Платежная система PayPal приостановила работу в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Платежная компания PayPal Holdings Inc решила прекратить работу на территории России. Решение принято на фоне российской военной операции на Украине, стартовавшей 24 февраля.

Платежная система PayPal приостановила работу в России

По словам президента и главного исполнительного директора PayPal Дэна Шульманжа, компания «поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России». «В текущих обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», — цитирует его Reuters.

PayPal, как сообщается, разрешит снять средства «в течение определенного периода времени», чтобы распределить все оставшиеся на счетах деньги  «в соответствии с законами и правилами». Со 2 марта PayPal прекратил регистрацию новых пользователей из России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции. Западные страны в ответ на это начали вводить санкции (как персональные, так и секторальные). Часть компаний уже заявила об уходе с российского рынка, прекращении поставок или о приостановке работы.

Фото на обложке: Unsplash

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