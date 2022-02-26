Interactive Brokers предупредил россиян о риске блокировки счетов

Американский брокер Interactive Brokers (IB) предупредил своих российских клиентов о возможных блокировках счетов в связи с санкциями. При этом брокер снял с себя ответственность за понесенные в таком случае убытки инвесторов.
Официальные уведомления о риске блокировов счетов пришли многим российским клиентам IB, сообщил РБК. Брокер предупредил резидентов России и клиентов, «проживающих в частях Украины, на которые распространяются санкции, введенные различными правительствами», о возможности блокировки их счетов или транзакций, включая ввод и вывод средств.
В случае санкций IB предупредил о следующихъ рисках:
- Возможность технической блокировки международной интернет-инфраструктуры, которая ограничит доступ к счетам в IB;
- Клиенты IB с открытыми позициями по депозитарным распискам, в биржевых (ETF) или паевых фондах на российском или украинском рынках могут быть лишены возможности совершать какие-либо операции с этими инструментами;
- В случае введения санкций, связанных с ограничениями для международной банковской инфраструктуры, выручка от продаж на Московской бирже может быть заморожена в РФ на неопределенный срок и, таким образом, может не вернуться на счета клиентов в IB.
Кроме того, IB подчеркнул, что не будет нести ответственность за убытки или ущерб любого характера в результате политических или рыночных воздействий. Брокер призвал клиентов учитывать свою подверженность этому конфликту и предпринимать немедленные шаги для снижения рисков.
IB является одним из самым популярных иностранных брокеров в России за счет низких тарифов и доступа к иностранным рынкам. Брокер работает в 33 странах мира и позволяет инвестировать в широкий круг финансовых инструментов, среди которых акции, облигации, опционы, фьючерсы, валюты и фонды.
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Фото на обложке: Ralf Liebhold /
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