Netflix остановил производство сериалов в России на фоне санкций

Netflix на неопределенный срок заморозил сотрудничество с Россией в производстве оригинальных сериалов. Ранее стриминговый сервис убрал из сетки вещания 20 российских телеканалов, хотя показывать их он должен по закону.
Производство четырех оригинальных сериалов Netflix в России заморожено на неопределенный срок.
Сервис прекратил сотрудничество с российскими продюсерами в части съемок сериалов «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли, «Зато» с Дарьей Жук, «Ничего особенного» с Юрием Борисовым, а также еще одного проекта с Александром Петровым в главной роли.
Продюсерами этих проектов являются студии 1-2-3 Production, «Друг друга», «Водород», «Манки стайл», Ирина Смирнова и Александр Кушаев.
Ранее Netflix исключил из сетки вещания 20 российских телеканалов, хотя должен был бесплатно транслировать их в соответствии с российским законом.
После введения санкций США в ответ на начало военной операции России на Украине многие российские пользователи столкнулись с проблемами с оплатой подписки на сервис банковскими картами, а также с регистрацией новых аккаунтов с помощью карт российских банков.
Фото на обложке: XanderSt /
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