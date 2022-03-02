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Американский онлайн-магазин Asos прекратил работу в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Клиентов американского онлайн-магазина Asos предупредили о возможных задержках с доставкой уже заказанных товаров. Ритейлер из США 2 марта объявил, что остановил работу в России из-за санкций.

Американский онлайн-магазин Asos прекратил работу в России

Сообщение об остановке работы в России опубликовано на главной странице онлайн-магазина Asos. Однако официальных заявлений американский магазин одежды пока не сделал.

В Asos принесли извинения и добавили, что могут возникнуть проблемы с доставкой в Россию уже заказанных товаров.

Работу в России также остановил американский онлайн-магазин iHerb. Пост об этом ритейлер опубликовал на своей официальной странице в «ВКонтакте».

Во вторник 1 марта онлайн-продажи в России остановили Nike и Apple. Россияне больше не смогут покупать iPhone, Macbook, iPad и другие устройства компании в онлайне.

В среду 2 марта оффлайн-магазины Apple в России не открылись. На дверях некоторых магазинов повесили объявление, что магазин не работает «по техническим причинам».

Иностранные магазины уходят из России из-за санкций, которые Евросоюз, США, Канада и другие страны ввели против страны в ответ на начало «военной операции на Украине».

Фото на обложке: Denbir / Shutterstock

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