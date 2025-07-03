ФАС одобрила: бренды «Олейна» и Ideal теперь будут у «Эфко»
«Эфко» одобрено приобретение 100% долей ООО «Масленица» у Exoil Group. Разрешение выдала ФАС. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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После сделки холдинг значительно укрепит свои позиции в сегменте бутилированного подсолнечного масла. Портфель «Масленицы» усилен известными брендами, такими «Олейна» и Ideal. Получив их, «Эфко» увеличит долю в активе с 31,4% до 100% и в результате может стать лидером отрасли.
Exoil Group намерена сосредоточиться на экспортных операциях, сохранив остальные российские активы, пишет издание. Опрошенные им аналитки дали оценку рыночной стоимости «Масленицы». По разным мнениям, она колеблется от 16 до 20 млрд рублей.
- Ранее «Масленица» принадлежала международному агротрейдеру Bunge, однако в 2022 году компания покинула российский рынок, продав свои активы. В сентябре того же года новым владельцем «Масленицы» стал Карен Ванецян (контролирующий акционер Exoil Group). До 2023 года предприятие работало под названием «Бунге СНГ».
Фото на обложке: Extarz / Shutterstock / FOTODOM
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