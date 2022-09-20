Санкции против «Мира», электрокары BYD и сервис цифровых книг МТС: главные новости 20 сентября

Два турецких банка прекратили работу с картами «Мир», H&M определился с планом сворачивания бизнеса в России, Bunge продал свой бизнес по переработке масличных культур, МТС запустит сервис электронных книг и другие события 20 сентября.
Финансы
- С 1 ноября этого года напрямую из бюджета на карту «Мир» будут перечислять порядка 30 региональных социальных выплат. Например, компенсацию на оплату ЖКУ и взносов на капремонт, субсидии на приобретение жилья и первый взнос на ипотеку, специальные стипендии и т.д.
- Сразу два турецких банка прекратили прием и обслуживание российских карт «Мир». Операции с картами «Мир» приостановили «Ишбанк» и «Денизбанк». Bloomberg пишет, что банки приняли решение из-за возможных санкций со стороны США: ранее о последствиях за работу с картой «Мир» заявлял Минфин страны.
- Банки выступили против бесплатных переводов до 1,4 млн рублей. Законопроект с предложением нулевой комиссии внесли в Госдуму в августе. Организации несут расходы на проведение транзакции через платежную систему или через СБП.
Бизнес
- H&M определился с планом сворачивания бизнеса в России. Компания намерена до конца октября закрыть свои магазины за Уралом: речь идет примерно о 20 торговых точках сети. Параллельно ритейлер откажется от менее рентабельных магазинов в небольших городах в центральной части страны.
- Крупнейший агротрейдер Bunge продал свой бизнес по переработке масличных культур в России. Завод комапнии в Воронежской области приобрел бизнесмен Карен Ванецян, контролирующий акционер Exoil Group. Условия сделки не раскрываются. В портфеле Bunge такие торговые марки растительного масла, как «Олейна», Ideal и «Масленица».
- За январь—август спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде вырос в четыре раза год к году. Таиланд наряду с Турцией и ОАЭ вошел в тройку стран, где интерес россиян к приобретению недвижимости в этом году стал стремительно расти.
- МТС 21 сентября планирует запустить сервис электронных книг «Строки». Вместе с ним откроется издательство по выпуску бумажных и цифровых книг.
Транспорт
- Ввоз автомобилей из Кореи в Россию в конце лета продолжил восстановление — объем поставок в августе достиг почти $66 млн. Впрочем, темпы прироста замедлились.
- Китайские электрокары BYD могут появиться на российском рынке в 2023 году. Завозить машины в Россию планирует белорусская компания SGP, которая получила разрешение продавать электрокары на территории СНГ.
Фото на обложке: Unsplash
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