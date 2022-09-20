Два турецких банка прекратили работу с картами «Мир», H&M определился с планом сворачивания бизнеса в России, Bunge продал свой бизнес по переработке масличных культур, МТС запустит сервис электронных книг и другие события 20 сентября.

Санкции против «Мира», электрокары BYD и сервис цифровых книг МТС: главные новости 20 сентября