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МТС запустит сервис электронных книг «Строки»

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Оператор связи МТС 21 сентября планирует запустить сервис электронных книг «Строки». Вместе с ним откроется издательство по выпуску бумажных и цифровых книг. Специализироваться оно будет на  художественной литературе, исторической и сентиментальной прозе, а также детской литературе.

МТС запустит сервис электронных книг «Строки»

В «библиотеке» сервиса можно будет найти и эксклюзивные произведения других издательств. Количество книг представители компании не раскрыли, передают «Ведомости».

Пользователи сервиса смогут купить книги поштучно или подключить один из трех тарифов подписки: «Чуть-чуть»  за 299 рублей — 10 часов доступа к контенту, «Много» за 549 рублей — на 30 дней, «Больше всех» за 899 рублей — также на месяц плюс доступ к трем платным книгам из премиального каталога.

Сервис «Строки» в ближайшие два года надеется занять 30% рынка цифровых книг. Специалисты полагают, что у МТС и «Яндекса» есть все шансы подвинуть лидера рынка «Литрес». Однако случится это не сразу.

В апреле издательские дома столкнулись с проблемой: новые требования ЦБ РФ по ограничению размера аванса по валютным договорам ставят под угрозу их бизнес. Получая лишь 30% авансовых платежей, зарубежные авторы считают, что издатели не выполняют условий контрактов. Книжное дело в России может столкнуться с массовым оттоком иностранной литературы.

Фото на обложке: Unsplash

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