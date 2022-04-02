Книжный бизнес испытывает трудности из-за требований ЦБ РФ

Издательские дома столкнулись с проблемой: новые требования ЦБ РФ по ограничению размера аванса по валютным договорам ставят под угрозу их бизнес. Получая лишь 30% авансовых платежей, зарубежные авторы считают, что издатели не выполняют условий контрактов. Книжное дело в России может столкнуться с массовым оттоком иностранной литературы.

Ранее некоторые авторы и контрагенты уже отказались от сотрудничества с РФ из-за украинского конфликта. Теперь же из-за требований ЦБ есть риск потерять и тех, кто еще оставался открытым к сотрудничеству.

Согласно новым правилам с 27 марта аванс может быть выплачен только в пределах 30% от суммы контракта.

Президент группы компаний «Эксмо-АСТ» Олег Новиков сообщил «Коммерсанту», что ограничения суммы авансов «делает практически невозможной работу с иностранными компаниями и издательствами».

Руководитель издательской группы поясняет: поскольку в договоре указывается только сумма аванса (такова специфика книгоиздательской деятельности), получается, что компании лишь на 30% исполняют свои авансовые обязательства.

Это может быть истолковано второй стороной как нарушение контракта, а следовательно, грозит отказом зарубежных авторов издаваться в России (в том числе в сегменте бизнес-литературы, где был большой процент иностранных экспертов).

Снижение числа контрактов, в свою очередь, повлечет за собой серьезные финансовые потери для участников книжного рынка.

Все издательства сегодня находятся в аналогичном положении, что подтверждает и гендиректор «Альпина Паблишер» Алексей Ильин:

«Проблема платежей иностранным правообладателям в свете нового решения Банка России может стать очень острой. Сейчас наши юристы и финансисты обсуждают ситуацию с сотрудниками валютного контроля нашего банка и ищут решение».

Компании планируют обратиться к ЦБ РФ за разъяснениями и с просьбой по возможности скорректировать требования с учетом специфики книгоиздательской деятельности и работы с интеллектуальным продуктом, когда в договоре нет возможности заранее прописать сумму обязательств.

Дело в том, что финальное вознаграждение автора часто не фиксированное, а в договоре прописывается только покупка прав, она же – авансовый платеж.

Юристы считают, что никакие разъяснения и корректировки тут не помогут: спасти издателей может только полный отказ от этих требований ЦБ для издательской сферы.

Пока же в постановлении регулятора указано, что все требования и ограничения затрагивают платежи, осуществляемые при «передаче результатов интеллектуальной деятельности», подчеркивает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Он также объясняет, что игнорировать требования ЦБ издатели по понятным причинам опасаются. Это может быть расценено как нарушение норм валютного законодательства и повлечь штраф в размере 75-100% от суммы операции по ст. 15.25 КоАП.

Таким образом, книжное дело в РФ оказывается на перепутье: либо попасть под статью, либо остаться без зарубежных авторов.

«Проблемы издателей могут разрешиться, только если установленный ЦБ порядок будет упразднен либо изменен и авансовые платежи, осуществляемые при передаче прав, будут включены в перечень исключений наравне с горюче-смазочными материалами и материально-техническими запасами» (Юрий Федюкин). Фото на обложке: Cristina Gottardi / Unsplash