Крупнейшие издательства России столкнулись с нехваткой полиграфии для отделки книг

Дефицит полиграфии для отделки книг на начало 2025 года достиг 30% от рыночной потребности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Эксмо-АСТ» (крупнейшая в России издательская группа, объединяет «Эксмо», АСТ, МИФ, «Бомбору» и другие издательства).

Речь идет о красках, лаках и других компонентах для создания ярких и необычных обложек, цветных обрезов и форзацев. Особенно дефицит затронул выборочное лакирование и трафаретную печать, использующихся для достижения четких контуров и высокого качества изображения, отметил представитель «Эксмо-АСТ».

По словам главы издательства «Росмэн» Бориса Кузнецова, нехватка качественной полиграфической отделки стала для индустрии «хронической проблемой» за последние несколько лет. Из-за дефицита в 2024 году компания не допечатала не меньше 180 тыс. книг с цветным обрезом.

В связи с нехваткой производственных мощностей в «Росмэне» планируют минимизировать объемы печати внутри России, перенаправив основную часть заказов в Китай. Однако, как отметил Кузнецов, этот процесс является долгим, дорогим и сложным.

В пресс-службе Минцифры заявили РБК, что дефицита материалов для декорирования книг в отрасли нет. При этом в министерстве признали, что проявившаяся в последнее время тенденция на дополнительное декорирование привела к повышенной нагрузке на полиграфические мощности, отвечающие за некоторые виды отделочных работ.

Как пояснили в ведомстве, в особенности это коснулось технологий, которые ранее широко не использовались издательствами, например, закраса обрезов. В Минцифры ожидают, что «предложение в сфере отделочных полиграфических работ в ближайшее время придет в равновесие с увеличившимся спросом».

По мнению «Эксмо-АСТ», основная причина дефицита заключается в росте потребления YoungAdult-литературы. Это современные молодежные книги, чаще всего написанные в жанрах романтики, фантастики или фэнтези, для которых полиграфия играет ключевую роль, пояснили в группе.

В конце 2024 года источники «Коммерсанта» на книжном рынке сообщили, что с начала 2025-го цены на печатные книги вырастут на 7–10%. По словам собеседников газеты, это связано с удорожанием полиграфических услуг на 20%, бумаги и других материалов, а также повышением маркетплейсами комиссий в среднем на 4–7%.

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