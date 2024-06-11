Минцифры обвинило «Эксмо-АСТ» в нарушении закона «Об обязательных экземплярах»

У Минцифры появились претензии к издательству «Эксмо-АСТ», в ведомстве считают, что компания нарушает закон.

Как следует из ежегодного доклада Минцифры, на который ссылается «Коммерсантъ», «Эксмо-АСТ» уже больше трех лет подряд не отправляет в Российскую книжную палату (РКП) обязательные электронные варианты книг. Причиной являются опасения перед возможными утечками копий.

В Минцифры считают, что издательская группа нарушает закон «Об обязательном экземпляре документов» и делает это под предлогом борьбы с нелегальным использованием копий третьими лицами.

В министерстве также сообщили, что данный вопрос поднимался и Экспертным советом по цифровой трансформации книжной индустрии, и участниками отраслевых конференций. В результате, Минцифры предложило издательству и РКП решить вопрос до конца 2024 года.

В «Эксмо-АСТ», в свою очередь, заявили об технических сложностях, «которые стороны пытаются решить, находясь в переговорах». В Роскомнадзоре также прокомментировали ситуацию и заявили, что не контролируют отправку компаниями обязательных экземпляров книг.

В минувшем году обязательные экземпляры отправляли в палату только 17% из 4,4 тыс. издательств, следует из доклада Минцифры.

Больше всего отправил «Литрес: Самиздат» — 26,1 тыс. экземпляров. Ridero предоставило 13 тыс., «Просвещение» — 4,1 тыс.

По закону, за нарушение данного требования можно получить штраф. Для физических лиц он составляет 200-500 рублей, для должностных лиц санкция варьируется от 1 до 2 тыс. рублей. Юрлицам положен штраф в размере 10-20 тыс. рублей за каждый экземпляр.

По словам члена правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (объединяет Alpina Digital, «Азбука-Аттикус», «Эксмо-АСТ») Максима Рябыко, на сегодняшний день не существует документа, который регламентировал бы безопасность электронного экземпляра и защиту от копирования.

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