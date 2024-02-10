MStoryLink ищет партнера в РФ для продвижения лицензионных корейских комиксов и борьбы с пиратством

Представитель государственного южнокорейского агентства креативного контента (КОССА) Ким Си Ву выступил с заявлением о ближайших планах компании MStoryLink на российском рынке. Владелец контента платформы азиатских комиксов «Мой комикс» ищет партнера в РФ, чтобы развивать и продвигать сервис, а также бороться с нелегальным копированием корейских комиксов на уже давно существующих конкурирующих порталах вроде MangaLib, ReadManga и ReManga.

В MStoryLink уверены, что наличие совместного предприятия (СП) в России с известным издательством или цифровым книжным сервисом решит проблему пиратства, с которой из Кореи компания справиться пока не может.

«Это позволит напрямую общаться с правообладателями, которые являются создателями "Моего комикса"», — сообщил «Коммерсанту» источник на издательскомрынке.

Официальные обращения с требованием удалить контент MStoryLink, на который у порталов нет прав, выполнили в 2022 лишь некоторые сервисы. А ReManga, например, отказалась вступать в какую-либо коммуникацию с корейскими правообладателями.

Анонимные источники «Ъ» с медиарынка сообщили, что в потенциальном партнерстве с корейской MStoryLink (входит в Mstoryhub) заинтересованы «Эксмо-АСТ», «Букмейт» и «Строки».

Любители южнокорейских цифровых комиксов могут знать вебтун «Поднятие уровня в одиночку», который производит компания D&C, вместе с MStoryLink входящая в Mstoryhub и официально распространяющая свои сюжеты через «Мой комикс».

На сегодняшний день существующие уже несколько лет MangaLib, ReadManga и ReManga транслируют контент Mstoryhub без необходимых лицензий. А официальный представитель — портал «Мой комикс» — существенно уступает им по числу пользователей и охватам.

Для расширения аудитории и продвижения лицензионных продуктов MStoryLink и намерена создать совместное предприятие. Российских издателей должна заинтересовать возможность монетизации проекта без подписки — за счет «коинов» (электронных денег внутри системы).

Эксперты считают, что момент для поиска новых форматов работы корейских авторов на российском рынке выбран довольно удачно: ресурсы вроде упомянутых «Строк» и «Букмейта» как раз начинают развивать сегмент с азиатскими комиксами, но, конечно, пока они сильно уступают той же MangaLib, аудиторию которой некоторые представители бизнеса оценивают в 5 млн пользователей.

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