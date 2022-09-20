Компания Wildberries изменила процедуру обработки «обезлички»

Компания Wildberries изменила правила работы с «обезличенным» товаром: теперь требующая ручной обработки продукция будет возвращаться продавцам, чтобы те сами вносили необходимые изменения и быстрее поставляли ее обратно на продажу.

Новые правила «снизят возможные товарные потери и обеспечат быстрый возврат продавцам "проблемных" товаров, которые не соответствуют требованиям», как сообщает пресс-служба компании.

Проблема с «обезличенным» товаром всегда стояла достаточно остро в силу длительности работы с ним, что было невыгодно ни маркетплейсу, ни партнерам-продавцам.

«Обезличенный» товар – это товар:

без фотографий,

с нечитаемыми штрих-кодами,

не соответствующий заявленным характеристикам,

упакованный не по правилам и т.п.

Раньше такой товар зачастую «зависал» на складах Wildberries, поскольку его надо было опознавать вручную, заново заводить в систему. Все это затягивало приемку товара и приводило к дополнительным издержкам поставщиков.

По новым правилам вся «обезличка» будет сразу возвращаться продавцам через пункты выдачи заказов. То есть предпринимателям не потребуется даже приезжать за своим товаром на отдаленные склады.

Быстро получив товар назад, партнер маркетплейса сможет внести необходимые корректировки и снова вернуть его на реализацию (уже не «обезличенным»).

«Обновленные условия позволят повысить скорость обработки товаров и их поступления в продажу», — уверяют представители Wildberries.

Фото на обложке: Нана Смирнова / Unsplash