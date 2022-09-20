Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Банки раскритиковали законопроект о бесплатных переводах до 1,4 млн рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банки выступили против бесплатных переводов до 1,4 млн рублей. Законопроект с предложением нулевой комиссии внесли в Госдуму в августе. Организации несут расходы на проведение транзакции через платежную систему или через СБП.

Банки раскритиковали законопроект о бесплатных переводах до 1,4 млн рублей

 Тарифы для финорганизаций варьируются от 8 до 20 рублей за операцию. Заключение Национального совета финансового рынка (НСФР) направлено в Госдуму, ЦБ и Минфин.

Каждый банк должен будет сам решать, как компенсировать выпадающий доход. Варианты могут меняться от повышения ставок по кредитам до увеличений комиссий по другим платежным услугам.

В совете напомнили, когда банкам ограничили комиссии за обслуживание платежей по картам, организациям пришлось отменить кешбэки. И вернулись они лишь после отмены ограничений.

В пояснительной записке к самому законопроекту говорится, что обнуление комиссии пресечет появление заградительных условий для перечисления вклада из одного банка в другой. В конце 2021 года о такой инициативе говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Россияне стали больше переводить за рубеж
  2. 2 Выбор региона, регистрация компании и открытие счета — как предприниматель перевозил бизнес в Дубай
  3. 3 Банковское обслуживание в Казахстане: что нужно знать российским предпринимателям
  4. 4 Как переводить деньги в Европу из России в 2022 году?
  5. 5 Из мобайла — в веб: как интернет-банку на смартфоне заменить мобильное приложение

ВОЗМОЖНОСТИ

20 сентября 2022

«Конкурс идей» Госкорпорации Ростех

21 сентября 2022

Экспортный акселератор

23 сентября 2022

«Автопутешествие по России»

Все ВОЗМОЖНОСТИ