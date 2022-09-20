Банки раскритиковали законопроект о бесплатных переводах до 1,4 млн рублей

Банки выступили против бесплатных переводов до 1,4 млн рублей. Законопроект с предложением нулевой комиссии внесли в Госдуму в августе. Организации несут расходы на проведение транзакции через платежную систему или через СБП.
Тарифы для финорганизаций варьируются от 8 до 20 рублей за операцию. Заключение Национального совета финансового рынка (НСФР) направлено в Госдуму, ЦБ и Минфин.
Каждый банк должен будет сам решать, как компенсировать выпадающий доход. Варианты могут меняться от повышения ставок по кредитам до увеличений комиссий по другим платежным услугам.
В совете напомнили, когда банкам ограничили комиссии за обслуживание платежей по картам, организациям пришлось отменить кешбэки. И вернулись они лишь после отмены ограничений.
В пояснительной записке к самому законопроекту говорится, что обнуление комиссии пресечет появление заградительных условий для перечисления вклада из одного банка в другой. В конце 2021 года о такой инициативе говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Фото на обложке: Unsplash
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