Еще два банка приостановили прием российских карт «Мир», россияне стали интересоваться коробочными играми, фармкомпании предложили маркировать составляющие лекарств и другие события 21 сентября на фоне 210-го дня спецоперации на Украине.

Приостановка торгов фунтом стерлингов, растет популярность коробочных игр: главные новости 21 сентября