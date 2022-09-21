Приостановка торгов фунтом стерлингов, растет популярность коробочных игр: главные новости 21 сентября

Карина Пардаева
Еще два банка приостановили прием российских карт «Мир», россияне стали интересоваться коробочными играми, фармкомпании предложили маркировать составляющие лекарств и другие события 21 сентября на фоне 210-го дня спецоперации на Украине.
Приостановка торгов фунтом стерлингов, растет популярность коробочных игр: главные новости 21 сентябряКарина Пардаева
Финансы
- Вьетнамский BIDV и Народный банк Казахстана приостановили прием российских карт «Мир». BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, но не «Мир». В Народном банке Казахстана сообщили, что российские карты «Мир» не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы. В колл-центрах остальных казахстанских банков сказали, что обслуживают карты «Мир».
- Мосбиржа сообщила о приостановке торгов фунтом стерлингов из-за сложностей и потенциальных рисков при проведении расчетов в британской валюте.
Бизнес
- После легализации параллельного импорта в России выросло число небольших продавцов iPhone на маркетплейсах. Представленные в 2022 году телефоны Apple на маркетплейсах продаются дешевле, чем в крупных розничных сетях, разница в цене на отдельные модели превышает 40 тыс. рублей.
- За восемь месяцев 2022 года рынок коробочных игр для консолей и ПК показывает количественный рост порядка 10%, его объем сейчас составляет около 1,1 млн шт.
- В России необходимо ввести маркировку фармацевтических субстанций, из которых изготавливаются лекарственные препараты. А данные о движении субстанций в особой информационной системе, чтобы обеспечить контроль за их происхождением и предоставлять фармпроизводителям полного цикла преференции при госзакупках.
- Warner Music Group может отделить российский бизнес вслед за Sony. WMG начала расследование в отношении подразделения в России.
Технологии
- Международный альянс разработчиков телекоммуникационного оборудования OpenRAN (Radio Access Network) приостановил членство российских участников «Сколтеха» и МТС. Они лишь смогут пользоваться сделанными наработками для дальнейших исследований.
Фото на обложке: IM_VISUALS /
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