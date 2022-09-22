RB продолжает рассказывать о важных событиях для бизнеса: новый пакет санкций ЕС, Белоруссия временно запретит вывоз промышленных товаров, в ближайшие три месяца импортного алкоголя станет еще меньше и другие новости 22 сентября.

Санкции ЕС, спрос на перекупщиков iPhone: главные новости 22 ссентября