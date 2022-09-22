Санкции ЕС, спрос на перекупщиков iPhone: главные новости 22 ссентября

Карина Пардаева
RB продолжает рассказывать о важных событиях для бизнеса: новый пакет санкций ЕС, Белоруссия временно запретит вывоз промышленных товаров, в ближайшие три месяца импортного алкоголя станет еще меньше и другие новости 22 сентября.
Санкции ЕС, спрос на перекупщиков iPhone: главные новости 22 ссентябряКарина Пардаева
Мир
- В новый пакет санкций Евросоюза против России войдут как персональные, так и секторальные ограничения. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новые санкции планируется ввести как можно скорее.
- Япония намерена расширить экспортные санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Как сообщило агентство Kyodo, об этом заявил японский министр иностранных дел Есимаса Хаяси в ходе состоявшейся в Нью-Йорке встречи со своими коллегами по Группе семи.
- Белоруссия с 23 сентября вводит временный запрет на вывоз за пределы страны ряда промышленных товаров, в перечне запрещенных к вывозу более 250 кодов товарной номенклатуры.
Россия
- Минэкономики опубликовало цифры базового варианта бюджетного прогноза на 2023–2025 годы, которые использовались при расчете нового трехлетнего бюджета. Основные предположения правительства — несколько повышенная инфляция 2023 года, очень низкая безработица, почти отсутствующее падение инвестиций и умеренный рост доходов домохозяйств. Нижняя точка спада ВВП будет пройдена уже в четвертом квартале этого года.
Финансы
- Новости о частичной мобилизации вызвали волну продаж на российском финансовом рынке. Впрочем, к концу торгов инвесторы немного успокоились, и по итогам дня индекс Московской биржи потерял только 3,8%, хотя в начале падал на 10%.
Бизнес
- Крупные ритейлеры, чей ассортимент импортного алкоголя уже сократился на 40–95% год к году, ждут вымывания с полок до половины остатков в ближайшие три месяца и роста цен. Выходом из ситуации участники рынка считают параллельный импорт спиртного.
- За последнюю неделю россияне в два раза чаще стали искать перекупщиков iPhone. В день такие продавцы получают до 100 сообщений от желающих приобрести телефоны. Самые популярные модели у покупателей — iPhone 14 Pro и Pro Max цвета Deep Purple. Везут смартфоны из ОАЭ, Европы и США.
- Рынок лизинга покажет по итогам 2022 года значительное снижение даже при стабилизации экономической ситуации. Объем нового бизнеса может сократиться на 30%, а количество переданных предметов лизинга — на 60%
Фото на обложке: Unsplash
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