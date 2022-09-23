Универмаги нового формата, прогнозы по курсу рубля: главные новости 23 сентября

Карина Пардаева
Новый пакет санкций ЕС против России, клиенты «Тинкофф» смогут получать SWIFT-переводы в долларах и евро только из трех стран СНГ, открытие уивермагов нового формата и другие новости 23 сентября.
Универмаги нового формата, прогнозы по курсу рубля: главные новости 23 сентябряКарина Пардаева
Мир
- Новый пакет санкций ЕС против России может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности, пишет Financial Times. Издание также сообщает, что Польша и страны Балтии призывают ЕС отключить еще больше российских банков от системы SWIFT и запретить импорт алмазов.
Россия
- Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» попросила Минцифры предоставить отсрочку от мобилизации сотрудникам ИТ-компаний.
Финансы
- С 12 октября клиенты «Тинкофф» смогут получать SWIFT-переводы в долларах и евро только из банков Армении и Азербайджана, а также из Народного банка Узбекистана. Переводы из других стран зачисляться не будут.
- Россия вошла в тройку стран по объему офшорных платежей в юанях — по итогам августа на нее пришлось 4,3% операций с китайской валютой за пределами Китая. В лидерах Гонконг (71,14%) и Великобритания (5,75%).
- Минэкономразвития скорректировало прогноз по курсу рубля в пользу его укрепления. В 2022 году среднегодовая стоимость доллара ожидается на уровне 68,1 рублей за доллар. В 2023 году власти ожидают ослабления национальной валюты до 68,3 рублей за доллар.
Бизнес
- За два года на месте некоторых ушедших брендов откроются универмаги нового формата. В них будут продаваться разные марки. «Телеграф» планирует открыть восемь универмагов, Slava — 20.
- Структуры МТС взяли в управление две крупные площадки для развлекательных и спортивных мероприятий — Music Media Dome в Москве и концертно-спортивного комплекса «М-1 Арена» в Санкт-Петербурге. Компания будет получать доход от эксплуатации площадок, продажи билетов, спонсорства и рекламы, а также работы баров, а собственник площадки — арендные платежи.
- Александр Орлов продал доли в размере 33,3% в трех фирмах – «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Сделка была закрыта в середине августа. Покупатель – бизнесмен Андрей Аскерко.
- Сеть «Мать и дитя» приостановила региональную экспансию. Она заморозила планы по строительству клиник в Белгороде и Липецке. Инвестиции в проект приостановлены из-за текущей экономической ситуации и высокой неопределенности на рынке.
Транспорт
- Boeing выплатит $200 млн за ложные утверждения о безопасности 737 Max. Регулятор постановил, что корпорация ввела инвесторов в заблуждение насчет своего самолета.
Фото на обложке: Irina Boldina /
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