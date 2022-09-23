Новый пакет санкций ЕС против России, клиенты «Тинкофф» смогут получать SWIFT-переводы в долларах и евро только из трех стран СНГ, открытие уивермагов нового формата и другие новости 23 сентября.

Универмаги нового формата, прогнозы по курсу рубля: главные новости 23 сентября