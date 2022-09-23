Avito вводит сбор 2% для продавцов в категориях «Книги и журналы» и «Коллекционирование»

Сервис объявлений Avito объявил о начале тестирования нового подхода. С 4 октября платформа введет минимальный сбор с продавцов в категориях «Книги и журналы» и «Коллекционирование», а затем возможен переход к регулярному сбору до 5% от суммы заказа во всех категориях.

Как стало известно порталу Shopper’s, первоначальный коэффициент в 2% от суммы заказа, взимаемый с продавцов в ограниченных категориях, нужен для «более легкого перехода на новые условия».

«Мы тестируем разные бизнес-модели, которые более выгодны и справедливы для нашего пользователя», — транслируется в сообщениях для пользователей и официальных комментариях от компании под опубликованными в СМИ новостями по теме.

Введение сервисного сбора в Avito объясняют тем, что теперь «Авито доставка» «работает на должном уровне». При этом пользователи продолжают жаловаться на потери посылок.

По словам представителя компании, сбор 2% будет действовать неопределенный срок, пока не станет понятна эффективность нововведения (будет ли окупать доставку и т.п.). В дальнейшем сумма сбора может увеличиться.

«При этом Авито по-прежнему будет компенсировать до 90% (а в некоторых случаях до 99.9%) стоимости доставки по сделке между продавцом и покупателем на платформе. Размер этих инвестиций составит для нас более 3,5 млрд рублей только в 2022 году», — комментируют в компании.

Shopper’s напоминает, что только за лето текущего года сервис доставки подключили 45 млн продавцов, согласно отчетам Avito.

Общее число заказов непосредственно с доставкой компания не раскрыла, но сообщила, что за год их число выросло в 7 раз.

Фото на обложке: Никита Бурденков / Shutterstock