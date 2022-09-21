Путин подписал указ о частичной мобилизации в России

Презиедент РФ Владимир Путин поддержал предложение Минобороны о проведении в России частичной военной мобилизации.

«Указ о частичной мобилизации подписан», — сообщил президент.

Мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня, сказал Путин. Призыв в рамках частичной мобилизации в России коснется только граждан из запаса, прежде всего имеющих опыт.

Призванные перед отправкой в части будут проходить дополнительную военную подготовку.

По словам Путина, принятое решение «в полной мере адекватно угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизацию глава государства объяснил необходимостью защиты суверенитета и территориальной целостности РФ.

Указ о частичной мобилизаци опубликован на сайте Кремля.

Во вторник, 20 сентября народный совет Луганской народной республики принял постановление о проведении в ЛНР референдума о вхождении региона в состав России. Вскоре проведение аналогичного референдума утвердили в народном совете Донецкой народной республике и в Херсонской области. Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.

Россия признала независимость ЛНР и ДНР в феврале 2022 года.

Фото на обложке: Скриншот из трансляции RT