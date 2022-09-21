Путин подписал указ о частичной мобилизации в России

Презиедент РФ Владимир Путин поддержал предложение Минобороны о проведении в России частичной военной мобилизации.
«Указ о частичной мобилизации подписан», — сообщил президент.
Мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня, сказал Путин. Призыв в рамках частичной мобилизации в России коснется только граждан из запаса, прежде всего имеющих опыт.
Призванные перед отправкой в части будут проходить дополнительную военную подготовку.
По словам Путина, принятое решение «в полной мере адекватно угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизацию глава государства объяснил необходимостью защиты суверенитета и территориальной целостности РФ.
Указ о частичной мобилизаци опубликован на сайте Кремля.
Во вторник, 20 сентября народный совет Луганской народной республики принял постановление о проведении в ЛНР референдума о вхождении региона в состав России. Вскоре проведение аналогичного референдума утвердили в народном совете Донецкой народной республике и в Херсонской области. Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.
Россия признала независимость ЛНР и ДНР в феврале 2022 года.
Фото на обложке: Скриншот из трансляции RT
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 МТС и «Сколтех» исключили из альянса разработчиков телекоммуникационного оборудования OpenRAN
- 2 Приостановка торгов фунтом стерлингов, растет популярность коробочных игр: главные новости 21 сентября
- 3 Российские геймеры вновь заинтересовались играми на дисках
- 4 Поставки телефонов из Китая в Россию с марта выросли в пять раз
- 5 Мосбиржа прекратит торги британским фунтом с 3 октября
ВОЗМОЖНОСТИ
22 сентября 2022
23 сентября 2022
23 сентября 2022