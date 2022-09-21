Фотосток Getty Images запретил загрузку и продажу AI-артов

Фотосток Getty Images запретил загрузку на платформу и дальнейшую продажу иллюстраций, созданных с использованием инструментов искусственного интеллекта, таких как DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion и др.

Генеральный директор Getty Images Крейг Питерс объяснил The Verge, что запрет был вызван опасениями по поводу законности контента, созданного ИИ, и желанием защитить клиентов сайта от использования изображений без лицензии.

«Существуют реальные опасения в отношении авторских прав на результаты творчества программ на базе ИИ. Есть ряд нерешенных правовых вопросов в отношении метаданных, первичных изображений и лиц, содержащихся в созданных ИИ артах», – уточняет Питерс .

Действительно, вполне очевидно, что среди данных, на которых обучаются генераторы изображений на базе ИИ, присутствуют изображения, защищенные авторским правом. Взять хотя бы их склонность воспроизводить водяной знак самого же фотостока Getty Images.

Учитывая эти опасения, продажа художественных работ или иллюстраций с использованием ИИ-генераторов потенциально может подвергнуть пользователей Getty Images юридическому риску.

«Мы проявляем инициативу в интересах наших клиентов», – говорит Питерс.

Один из крупнейших конкурентов Getty Images, Shutterstock, похоже, тоже ограничивает некоторые поисковые запросы контента с искусственным интеллектом, но официально пока не ввел никакие конкретные правила, запрещающие размещение таких материалов.

Ранее о запрете публикации и продажи AI-артов сообщали Newgrounds, PurplePort и FurAffinity. Но они говорили как раз не о защите пользователей, а о защите авторских прав художников и в целом о «подрыве их работы» из-за вмешательства ИИ.

Создатели генераторов изображений с использованием ИИ уверяют, что технология является законной. Но ничто не гарантирует, что в ближайшем будущем этот статус не будет оспорен.

Поскольку в сгенерированных артах так или иначе используются авторские фото или рисунки, есть вероятность, что они будут использован в коммерческих целях без ведома создателей.

По этому причине некоторые художники, чьи работы были скопированы и сымитированы компаниями, создающими генераторы изображений ИИ, призвали к принятию новых законов для регулирования этой области.

Каким бы резоном ни руководствовались представители Getty Images, очевидно, что с процессом удаления контента, созданного с использованием ИИ, будут проблемы.

Питерс говорит, что Getty Images будет полагаться на честность пользователей, которые сами будут идентифицировать такие изображения и своевременно сообщать о них. Также компания работает с C2PA (Коалицией за подлинность контента) над созданием фильтров.

Однако ни один автоматический фильтр не будет полностью надежным, и неясно, насколько легко Getty Images сможет обеспечить соблюдение своего нового запрета.

По состоянию на сегодняшнее утро быстрый поиск на сайте по запросу «Искусство, созданное искусственным интеллектом» показывает множество контента для продажи.

Фото на обложке: DeepMind / Unsplash