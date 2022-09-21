Ставки по льготным кредитам для МСП снизились до 2,5% и 4%

Минэкономразвития сообщило, что вследствие изменения ключевой ставки ЦБ снизились ставки и по всем пилотным программам льготного кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса. Для первых (включая микропредприятия) ставка инвестиционного кредитования снизилась до 4%, для последних – до 2,5%.

«Благодаря снижению ставок государственные программы станут более привлекательными для предпринимателей», – пояснила в пресс-релизе ведомства заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Она также отметила, что наиболее популярной государственной программой кредитования МСП считается «1764». С учетом нововведений максимальная ставка по ней составит теперь 10,25%.

Кредиты «1764» можно получить в 100+ банках России. Только по ней с 2019 года, когда программа была запущена, сформирован портфель в 900+ млрд рублей (это более 50 тыс. договоров).

Напомним, что постановление о новых льготных кредитах для малого и среднего бизнеса Председатель правительства Михаил Мишустин подписал 17 августа. Тогда ставки для средних предприятий были 3%, а для малых и микропредприятий – 4,5%.

В рамках направления работает также кредитная программа «ПСК», максимальная ставка по ней уменьшилась до 10,5%, получить кредит от 3 млн рублей на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование займов можно в 59 банках.

Существует также совместная программа Минэкономразвития, ЦБ РФ и Корпорации МСП для производственных предприятий и компаний в сфере транспортировки и хранения (запущена 25 августа). По ней доступен кредит от 50 млн рублей под 2,5 и 4% годовых, получить можно в 48 банках.

«По программе инвестиционного кредитования ставки достигли минимального уровня, таких продуктов никогда не было на рынке. Такой уровень ставок позволяет реализовывать инвестиционные проекты, создавать новые производства и рабочие места», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

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