Правительство предложило малому бизнесу новые кредиты на перестройку и развитие производства

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о новых льготных кредитах для малого и среднего бизнеса. Предприятия МСП смогут брать льготные кредиты на перестройку и развитие производства по ставкам 4,5% и 3% годовых соответственно. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Текущие процентные ставки актуальны при действующей ставке ЦБ РФ (сейчас составляет 8% годовых).

Полученные деньги можно будет потратить на закупку оборудования, капремонт производственных помещений или запуск новых производств.

В приоритете правительства на выдачу таких кредитов — бизнес, работающий в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничный бизнес.

Льготная программа будет действовать три года, при этом кредит можно будет взять на 10 лет. Власти ожидают, что до конца 2022 года объем выданных кредитов составит около 50 млрд рублей.

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