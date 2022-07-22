Банк России в пятый раз подряд снизил ключевую ставку — до 8% годовых

Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку сразу на 150 базисных пункта, до 8% годовых, говорится в сообщении ЦБ. Это пятое подряд снижение ключевой ставки в этом году.

Нынешние темпы прироста потребительских цен остаются низкими и способствуют дальнейшему замедлению годовой инфляции, сообщает регулятор. Инфляционные ожидания населения и бизнеса «заметно уменьшились» и достигли уровней весны 2021 года.

Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для экономики России по-прежнему сложные и так же значительно ограничивают экономическую деятельность.

ЦБ дает следующие прогнозы:

годовая инфляция снизится до 12–15% в 2022 году, 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году;

в 2022 году, в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году; сокращение ВВП в 2022 году составит 4–6%.

После резкого повышения ключевой ставки до 20% в конце февраля ЦБ РФ начал снижать ее. Еще в марте ЦБ держал ставку на том же уровне, однако затем показатель только снижался: 10 апреля — до 17% годовых, 29 апреля — до 14%, 26 мая — до 11%. 10 июня ключевая ставка вернулась на уровень середины февраля в 9,5%.

ЦБ сообщил, что оценит целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года. Следующее заседание совета директоров по этому вопросу состоится 16 сентября.

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