Банк России снизил ключевую ставку до 9,5% годовых

Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов, до 9,50% годовых, говорится в сообщении ЦБ.

Внешние условия для экономики России «остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность», однако регулятор отмечает, что замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем ЦБ ожидал в апреле.

После резкого повышения ключевой ставки до 20% в конце февраля ЦБ РФ постепенно снижает ее. Последнее такое решение регулятор принял 26 мая, снизив ставку с 14% до 11% годовых.

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