Банк России снизил ключевую ставку до 9,5% годовых

Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов, до 9,50% годовых, говорится в сообщении ЦБ.
Внешние условия для экономики России «остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность», однако регулятор отмечает, что замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем ЦБ ожидал в апреле.
После резкого повышения ключевой ставки до 20% в конце февраля ЦБ РФ постепенно снижает ее. Последнее такое решение регулятор принял 26 мая, снизив ставку с 14% до 11% годовых.
Фото на обложке: Ultraskrip /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ЦБ РФ проверит комиссии банков по валютным счетам и при необходимости «примет меры»
- 2 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 5 Продажа «Точки», покупка «Потока» и музыкальная тишина: главные новости для бизнеса 10 июня
ВОЗМОЖНОСТИ
10 июня 2022