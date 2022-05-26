Банк России снизил ключевую ставку до 11%

Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 300 базисных пукнтов, с 14% до 11% годовых. Она начнет действовать с 27 мая 2022 года, говорится в материалах регулятора.

После резкого повышения ключевой ставки до 20% в конце февраля ЦБ РФ постепенно снижает ее. Последнее такое решение регулятор принял 29 апреля, снизив ставку с 17% до 14% годовых.

Как говорится в сообщении ЦБ, последние недельные данные «указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен». Инфляционное давление снижается за счет динамики обменного курса рубля вместе со снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Годовая инфляция в апреле составила 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь таким образом быстрее апрельского прогноза Банка России.

ЦБ примет дальнейшие решения по ключевой ставке «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции». Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Ранее Банк России давал прогноз, согласно которому инфляция в РФ по итогам 2022 года составит 18–23% , а ВВП сократится на 8–10%.

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