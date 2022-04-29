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Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Совет директоров Банк России снизил ключевую ставку на 300 базисных пункта — с 17% до 14% годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых

Это ожидаемое решение — о возможном снижении еще 19 апреля говорил первый зампред правления ЦБ Владимир Чистюхин. Также прогноз по снижению ключевой ставки делали в Госдуме.

В сообщении регулятора отмечается, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, это и создало условия для снижения ключевой ставки. 

Дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году», — говорится в сообщеии.

ЦБ ожидает, что инфляция в РФ составит 18–23% по итогам 2022 года, а ВВП сократится на 8–10%. 

8 апреля Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 17%. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее предположил, что ставка упадет до 10% еще до конца текущего года.

Первый заместитель председателя правления ЦБ РФ Владимир Чистюхин 19 апреля также не исключил, что на заседании 29 апреля регулятор снизит ключевую ставку с текущих 17%. В Риски пояснили, что перестали нарастать.

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock

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