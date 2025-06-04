Банк России не пойдет на снижение ключевой ставки в июне

Прогнозы аналитиков и экспертов по ключевой ставке:

SberCIB — 21%

«Совкомбанк» — 21%

«Альфа-Банк» — 21%

«Финам» — 21%

«СДМ Банк» — 20%

«БКС Мир инвестиций» — 20%

«Русский стандарт» — 21%

«Бланк» — 21%

Mind Money — 21%

Консенсус-прогноз — 20,7%

По мнению экспертов, ЦБ РФ может сохранить ставку на прежнем уровне из-за роста инфляционных ожиданий населения. Экономист Никита Кричевский указывает, что с 1 июля в России ожидается двузначная индексация тарифов ЖКХ (около 10%), что может привести к разовому всплеску инфляции более, чем на 1 процентный пункт.

CEO европейского брокера Mind Money (ex. «Церих») Юлии Хандошко предполагает, что ЦБ РФ оставит ставку на уровне 21% для достижения долгосрочных эффектов по сдерживанию инфляции.

«Жесткая денежно-кредитная политика не дает мгновенного эффекта. Как пример, представьте дорожный каток. Он медленно разгоняется, но когда набирает ход, остановить его становится сложно. Ставка — это такой же каток: эффект приходит не сразу, но становится прочным со временем», — рассуждает эксперт.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая добавялет, что начало снижения ключевой ставки до достижения устойчивости и достаточной скорости снижения инфляции создает риск, что инфляция снова начнет расти. А усилившиеся внешние риски могут быстро развернуть вспять один из главных драйверов снижения инфляции — укрепление рубля.

В то же время замедление кредитовая и достигнутое снижение инфляции до уровня ниже 10% в годовом выражении могут стать поводами понизить ставку.

Заместитель председателя правления «СДМ-Банка» Эдуард Лушин указывает, что экономика России довольно существенно замедляется: рост ВВП в I квартале 2025 года составил 1,4% в годовом выражении, что хуже оценки Банка России в 2%.

«Немалую роль играет и укрепление курса рубля, всегда имеющее дезинфляционный характер влияния — недавно глава одной из крупных нефтяных компаний (глава «Роснефти» Игорь Сечин) обвинил ЦБ РФ в создании стимулов к резкому укреплению рубля, что неблагоприятным образом сказывается на финансовом состоянии экспортных компаний России», — добавил Лушин.

Заседание 6 июня станет для Набиуллиной «тяжелым испытанием», так как высокие расходы по займам давят на экономику, пишут аналитики Bloomberg. По данным издания, председатель Банка России Эльвира Набиуллина перед заседанием по ключевой ставке сталкивается с «растущим давлением», крупный бизнес требует от регулятора снижения рекордно высоких процентных ставок из-за негативного влияния на деятельность предприятий.

Высокая ставка ограничивает запуск новых проектов и в малом бизнесе, считает руководитель казначейства банка для бизнеса «Бланк» Александр Дьяченко.

«По оценке индекса RSBI (продажи, кредиты, кадры, инвестиции) приблизительно 30% предприятий малого и среднего бизнеса ограничивают запуск новых проектов по причине высоких процентных ставок. Снижение ключевой ставки может стать существенным сигналом к восстановлению условий для возобновления активности в грядущем бизнес-сезоне: запуска ранее замороженных инициатив, модернизации и расширения бизнеса», — рассказал Русбейс эксперт.

ЦБ может пойти на компромиссный вариант и снизить ставку в июне на 1 процентный пункт, до 20%, чтобы не допустить слишком сильного давления на экономику, говорит главный экономист «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова,

По словам эксперта, рынок уже готовится к снижению ключевой ставки.

«Банки стараются уменьшить длину пассивов, чтобы быстрее провести их переоценку при начале цикла снижения ставки, так как активы во многом сформированы под плавающую ставку и моментально переоцениваются при снижении ставки. Если снижение будет резким, то банки "поймают" процентный риск», — указал Федоров.

Но более вероятно, что цикл смягчения монетарной политики начнется на заседании 25 июля со снижения ключевой ставки до 19-20%, а к концу года ставка может снизиться до 14%, считают аналитики «Совкомбанка».

«Очень многое будет зависеть от риторики главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Если риторика смягчится, то мы можем ожидать снижения процентных ставок в ближайшем будущем, что, безусловно, положительно скажется на бизнесе», — добавляет ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Фото на обложке: HANK50 / Shutterstock / FOTODOM