Ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена до 10% в течение полугода

Ключевая ставка Центрального банка России может упасть до 10% годовых еще до конца текущего года, таким образом вернувшись к значениям до начала военной операции на Украине. С таким прогнозам выступил глава профильного комитета Госдумы.

Слова главы комитета Госдумы РФ по финансовым рынкам приводят «РИА Новости».

Анатолий Аксаков допустил, что Центральный банк продолжит снижать ключевую ставку на следующих заседаниях регулятора. В течение полугода, по прогнозу Аксакова, ставка вернется к уровню в 10% годовых. До начала военной операции на Украине ставка держалась на уровне 9,5%.

Депутат считает, что Банк России и правительство РФ контролируют экономическую ситуацию, поэтому регулятор не будет держать ставку на таком высоком уровне, какой есть сейчас.

Сам Центральный банк ожидает снижение ключевой ставки до 10% годовых к концу текущего года, потому что риски нестабильности в финансовом секторе начали снижаться.

8 апреля Банк России впервые после начала военной операции на Украине снизил ключевую ставку. Снижение составило 3%, на данный момент ключевая ставка Центрального банка установлена на уровне 17% годовых.

В пятницу стало известно, что руководитель Центрального банка Эльвира Набиуллина впервые попала в санкционный список физических лиц. Ограничительные меры против главы регулятора ввела Австралия.

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