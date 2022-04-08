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Ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена до 10% в течение полугода

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ключевая ставка Центрального банка России может упасть до 10% годовых еще до конца текущего года, таким образом вернувшись к значениям до начала военной операции на Украине. С таким прогнозам выступил глава профильного комитета Госдумы.

Ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена до 10% в течение полугода

Слова главы комитета Госдумы РФ по финансовым рынкам приводят «РИА Новости».

Анатолий Аксаков допустил, что Центральный банк продолжит снижать ключевую ставку на следующих заседаниях регулятора. В течение полугода, по прогнозу Аксакова, ставка вернется к уровню в 10% годовых. До начала военной операции на Украине ставка держалась на уровне 9,5%.

Депутат считает, что Банк России и правительство РФ контролируют экономическую ситуацию, поэтому регулятор не будет держать ставку на таком высоком уровне, какой есть сейчас.

Сам Центральный банк ожидает снижение ключевой ставки до 10% годовых к концу текущего года, потому что риски нестабильности в финансовом секторе начали снижаться.

8 апреля Банк России впервые после начала военной операции на Украине снизил ключевую ставку. Снижение составило 3%, на данный момент ключевая ставка Центрального банка установлена на уровне 17% годовых.

В пятницу стало известно, что руководитель Центрального банка Эльвира Набиуллина впервые попала в санкционный список физических лиц. Ограничительные меры против главы регулятора ввела Австралия.

Фото на обложке: Popova Valeriya / Shutterstock

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